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對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易

置業家居 2021/03/13

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驚蟄過後，代表正式踏入春天，天氣亦會更見潮濕；根據天文台預測，未來一周的相對濕度高達75至95%。在回南天之下，抽濕機可說是每家的必備家電之一，除了令身處空間更乾爽外，部分居住地方沒有充足的晾衫空間，

...

欄名 : 影音家電

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