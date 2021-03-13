對付黃梅天 大小抽濕機最平$118有交易 置業家居 2021/03/13 分享： 驚蟄過後，代表正式踏入春天，天氣亦會更見潮濕；根據天文台預測，未來一周的相對濕度高達75至95%。在回南天之下，抽濕機可說是每家的必備家電之一，除了令身處空間更乾爽外，部分居住地方沒有充足的晾衫空間， ... 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康 2021/02/20 Blueair空氣淨化 器智能除菌全天候守護健康 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 2021/01/30 飛利浦智能萬用鍋 簡單易用新手變大廚 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 2021/01/23 OSIM聯乘Acer Predator 按摩電競椅限時折扣 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 2021/01/23 革命性uDream 5感養身 夥拍史丹福大學合作研發 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 2021/01/16 Smart Stick 2合1 活性氧淨化及無綫吸塵機 殺菌除味 輕巧易攜 家電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入