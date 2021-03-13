港府須全力堵漏洞 嚴懲漠視防疫處所

本港疫情大幅反彈，健身室群組傳播速度之快和擴散層面之廣，有如歌舞群組翻版，專家警告這是第5波疫情先兆。今次爆疫是否與當局訂立部分處所重開的措施甩漏有關，要盡快檢討，但更重要的是部分處所在漠視防疫，以致疫情再起，可能連累整個業界，是極度自私的行為。當局須盡快堵塞漏洞，亦要加強執法，讓違規的處所付出代價，從而更嚴格自律防疫。

健身群組播疫廣 恐第5波先兆

昨天新增確診60宗，當中47宗是與西營盤健身中心Ursus Fitness有關，令健身室群組在短短3天累計有64人確診，超過240人須檢疫。健身室群組來勢洶洶，不但染疫人數急增，患者更涵蓋投行、金融界、律師行、國際學校，令整個中環和外籍人士社群都惶恐不安。政府專家顧問袁國勇和許樹昌都警告，這可能是第5波疫情的先兆，須全力追蹤，以免疫情如山林大火般擴散。

衞生防護中心指，有人在健身室做劇烈運動時沒戴口罩，令飛沫在空氣中散播，再加上共用健身器材，都增加了交叉感染風險。事實上，港府上月中旬重開部分處所時，規定美容院、遊戲機中心等處所員工和顧客都要戴口罩，但容許健身室不多於4人的訓練小組或課堂，學員在運動時可毋須戴口罩。據目前所得資料，有健身人士沒戴口罩，也沒有保持社交距離才出事。

美國疾控中心（CDC）在2月底時發布兩項研究，顯示去年夏威夷和芝加哥健身室爆疫，主因是大部分人沒戴口罩，通風系統差所致，因此發出收緊防疫指引，要求健身室內所有人須戴口罩、改善通風系統、學員間保持6呎距離，並要求身體不適的員工和學員留在家中。疫情瞬息萬變，港府須留意外國防疫新指引，檢視現行措施是否有不足之處而需盡快調整，而不是等到爆疫後，匆匆在昨晨才強制健身室所有人士須戴口罩。

港府當前急務是加強追蹤，切斷傳播鏈。由於健身中心有詳盡會員資料，爆疫後迅速通知對方做檢測，成功找出64名確診者，但該群組的社交圈子廣闊，加上涉及多名外籍人士，這幾天可能已出現幾代傳播。為了盡快控制疫情，當局除呼籲曾到過健身中心或與確診者有緊密接觸的人士做檢測外，更應主動聯絡外國駐港領事館和外資公司，呼籲他們通知在港僑民和員工盡快做檢測。

漠視防疫累街坊 勿一刀切傷無辜

當局亦應巡查健身室的通風系統，正如袁國勇所指，運動時呼出的微粒比平常多6倍，健身室的空氣流量要比食肆高，每小時至少換氣6次，若是密室應提升至12次，確保鮮風流入。早前尖沙咀名潮食館爆疫，便是通風系統不達標所致，當局切勿輕視通風系統問題。

不少處所經歷過去一年多次停業的折騰，大多願意自律做好防疫措施，但有部分卻心存僥倖，有些更漠視防疫措施，沒有做好本份，以致再爆疫，最終可能迫使政府再收緊限聚措施，連累整個業界。當局應檢視現行法例的罰則是否足夠，並加強執法，嚴懲違規處所及使用者，讓他們要為防疫不力付出應有代價，以後要嚴格遵守防疫措施，勿對有關業界一刀切處理，不要殃及池魚，又能起阻嚇作用。

近期食肆和健身室相繼爆疫，政府要檢討防疫措施哪裏甩漏，如何確保處所經營者及使用者嚴格遵守規定，盡快理順這些問題，並與業界商討如何改善情況，阻止第5波爆發之餘，亦確保相關行業可繼續營運。

責任編輯：張志堂