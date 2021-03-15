企業界聊天，提到一個有趣問題。為甚麼中國的國產白酒市場（不是葡萄酒），能打出像茅台這樣的千億級別名牌，產品幾成了另類「社交貨幣」，而且奇貨可居，股價不斷拉高。同樣是中國人習慣的愛好：茶葉，卻沒有類似的大茶葉品牌企業出現過？

相比之下，營業規模確是小得可憐，沒有領頭的牌子，有上十億的額度已相當不錯。白酒隨口提到茅台、五糧液、瀘州老窖等等，茶葉企業牌子真說不出來（不是指龍井、普洱等茶葉分類）。

但稍留意都知，內地茶的市場龐大，需求量比得上白酒。分析原因，一是地域口味分得太細、產地各異，市場難有大一統的格局。福建是產茶大省，和另一個浙江地區特別是杭州的出品和喝茶習慣就很不同。潮汕又有自己的風味和喝法，更不用說四川等西部的龍門陣方式。種類、來源和消費習慣分得太散，令到單一品種難雄霸市場，還引致標準模糊。白酒分類和地域性也強，但此前酒業者通過認證、限額及質量控制，基本上重塑了酒業市場。

雖說中國人的茶消費巨大，可是真正講究的人或真懂的人仍不是多數，那產品標準就較亂來，市場不集中，標價上下浮動，而消費者也不懂分辨。貨真高價的，大市場拉不上去，廉價質差的充斥市面。真正懂，而且有收藏愛好的茶玩家，當然已把陳年普洱當藏品一樣收集，可面向廣大市場的話，卻沒有高端得來又合乎普羅消費價位的標準化產品。所以茶界大佬講，國潮下一重點，該是包裝中國茶的百億名牌。

當然，再有另一樣是生產量太多（好多是農村生計），不像白酒那樣有門檻。更重要是，相比起國產白酒，茶葉的社交送禮功能沒法比，成不了「另類貨幣」。