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減重不妨選泰國菜

副刊版 2021/03/15

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「自恢復晚市堂食後，朋友們都紛紛相約晚飯一聚，下星期已至少有三晚飯局了！」Miu說道。我問她：「已約定吃甚麼菜式嗎？」「還未！我本想提議日本菜，那我可以選魚生壽司、烏冬、枝豆、茶碗蒸等就不怕油膩，但我其中一兩位朋友不吃生冷食物的。」Miu煩惱地說：「以往我們多相約吃火鍋，他們還要選麻辣湯底，我怕下星期過後，體重會反彈兩、三磅！」

我安撫她說：「可以相約朋友一聚，也很難得呢！當然這個月以來，你多自己在家煮食，可以好好依從餐單順利減磅，但也不妨多出外用餐，認識不同食肆的低脂選擇，難道要為了減磅而斷絕與朋友來往嗎？」Miu點頭說道：「你說得對，那除了日本菜，還有甚麼菜式好選擇？」

「泰國菜也不錯！」「泰國菜？很油膩呢！」Miu疑惑地說。

我笑道：「炒金邊粉、菠蘿炒飯、炸蝦餅、咖喱配薄餅等當然十分肥膩，但其實泰國菜也有不少低脂選擇。」Miu興奮地說：「真的嗎？自減磅以來，我也沒吃過泰國菜！」

我建議：「肉類方面，可選海南雞、泰式燒雞，愛吃海鮮的話，明爐烏頭魚、炭燒鱸魚、燒海鮮如燒虎蝦、燒魷魚、螄蚶也是低脂之選。」

Miu連忙拿出手機寫下備忘，一邊問：「燒豬頸肉也適合嗎？」「不！豬頸肉脂肪十分高，比豬腩肉還要肥！」我再說：「蔬菜類如馬拉盞炒通菜十分油膩，不妨選青木瓜沙律、柚子沙律，並可於落單時提出走花生及炸蒜。」

「沙律不是有汁的嗎？」Miu問。「那是魚露、青檸汁、糖、白醋等材料混成的沙律汁，並不含高脂肪成分，所以亦無妨。」

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

編按：讀者如欲了解泰式小食及飲品的低脂選擇，可【按此】收看。

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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