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伴侶質素影響你一生

副刊版 2021/03/15

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怦然心動容易，但無論對方曾如何令我們心跳加速或手心冒汗，過後總有回落到正常時，那怦然之後的日子怎過？兩個人如何能愉快地廝守，是人生重要課題。年輕人的愛情較簡單而率性，愛情主導因素就是愛與不愛，合則來、不合則去，易發生亦易解決。但人到中年，愛情、感情、責任、情義加上柴米油鹽混埋一堆，即使不合，也不易去得了，焗住同一屋簷下，各自承受和忍受一段既不快樂又不滿足的雞肋關係，人生最乾澀者，莫過於此。

著名哈佛心理學教授Daniel Gilbert說：「不是光戀愛結婚就會讓我們快樂，只有『幸福的關係』才會讓我們快樂。」這句話精闢地點出不快樂或不滿足關係的癥結——無法令伴侶產生由心而發的幸福感。又或調轉去理解，一段能長久愉快的關係，關鍵在當事人能有一種幸福感、能有一種「有你在旁，我很幸福」的感動、感激和感恩。凋謝了的關係，就是彼此已失卻這種想給對方幸福感的心。

另一位哈佛大學講師Tal Ben-Shahar，也曾在其研究快樂的論文中提到：「幸福感」是衡量人生的唯一標準，也是所有目標的終極目標。說得也是，一個日理萬機、擁有地位財富的人，可能很有存在感，卻未必有真正的幸福感。有存在感而沒有幸福感的人生，在我眼中，等如白白營役一生；反之，當個人內心有種很滿溢的幸福感時，會有「想成為更好的自己」之動力和「人生變得更有意義」的觀感，亦是抗抑鬱的關鍵緩衝（buffer）因素。

的確，長期對住一個不能給自己有幸福感的人，是很難不抑鬱的。所謂「對」的人，大概就是能用心給你所需要的幸福感，並願意相守經營幸福的人。不對的人，沒能力把這種幸福感帶進關係。要下半生幸福，首要懂得選擇跟甚麼人一起走，這不僅是選擇了一個人那麼簡單，也等如選擇了甚麼樣的人生。伴侶的質素，絕對影響我們人生的質素。身旁的人如何，我們打後的人生也如何。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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