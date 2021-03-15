美軍新作戰方案 能擋中國冒起？

每年兩會公布中國軍費開支總是廣受海外關注。中國今年軍費預算增長6.8%至1.35萬億人民幣，折合美元首次超過2,000億美元，盡管未及美國軍費三分一，美國即有議員敦促拜登（Joe Biden）政府增加軍費3%至5%，以「確保能與中國競爭」。

美國傳媒也配合宣傳，再一次把中國眾多導彈快艇、掃雷艦等計算在內，與美軍精銳比較，不科學地稱「中國已建成世界最大海軍」，艦隊規模「360艘」（實際還不止），比美軍不到300艘多出一截。

拜登政府對中國軍力關注，比前任總統特朗普（Donald Trump）有過之而無不及。美國國防部史無前例成立「中國專案組」，評估中美軍事態勢，擬定對華軍事戰略。工作組3月正式開工，準備4個月後提交報告。

美軍稱處劣勢 常規威懾力受損

美軍此時首先放出風聲，預示對華作戰方案怎麼調整。美軍印太司令部「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）文件提出，在第一島鏈部署精確打擊導彈瞄準中國。文件形容，美國最大危險就是常規威懾能力受到侵蝕，印太地區軍事平衡正愈發不利美國，沒有有效而可信的常規威懾，中國就會更大膽排擠美國利益。

與此同時，美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip Davidson）表示，要調整美軍區內態勢，做到「大而不集中」，「在作戰空間縱深分配兵力，在致命性與生存能力之間平衡。」所講相信就是，美國海軍陸戰隊近年提出的「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations，簡稱EABO）概念，以小股部隊佔據多個島礁，迅速加設反艦、防空、反導與偵察裝備，打完就走或轉到另一島礁再來，以「新跳島戰術」削弱解放軍區域控制能力。

美軍大肆渲染自己「處於劣勢」固然不符事實。中國軍費全球第二，但即使與排第三至第十的國家加起來，也遠遠不及美國去年的7,140億美元。中國前海軍少將、著名軍事評論家「局座」張召忠曾直言，美國就算停下來不發展，中國軍力20年內也不會超過美國。

中國軍力 令美軍難靠近「家門」

不過，美軍在中國周邊地區失去相對優勢並非空穴來風，要強調的是「相對」。正如韓戰、越戰以至阿富汗戰爭都反映，美國軍力至上但非萬能，美軍再強也有贏不了的時候。今天中國國防建設，遠不足以在太平洋中心與美國分庭抗禮，卻愈來愈有把握在戰時令美軍難以靠近中國家門。

美軍常規威懾力量，冷戰結束以來一直以航母打擊群為核心，這可以說是在1991年波斯灣戰爭確立的。美軍所以令人敬畏，在於能夠創造條件令敵人無法還手。美軍航母打擊群直逼一國海岸，會先以巡洋艦、驅逐艦和潛艇發射戰斧巡航導彈，摧毁敵人指揮通訊系統、軍用機場、防空陣地、燃料彈藥庫等目標，再讓飛機毫無阻力地臨空剿敵一輪，才出動地面部隊徹底打垮敵人。敵人就算有海空軍禦敵於國門之外，也一早會在美軍航母打擊群強大火力下敗陣。

中國大陸正是第一身感受過美軍航母這種威懾。1996年台海危機，李登輝當局展現出台獨傾向下，解放軍在沿海大規模軍演並試射導彈。美軍則把尼米茲號（USS Nimitz）、獨立號（USS Independence）航母為核心的2個打擊群開到台海，其中尼米茲號打擊群直接穿越台灣海峽。外媒當時指出，這是越戰以來美軍亞太最大規模軍力展示。大陸當年只有近岸防禦力量，沒有偵測和控制海洋的手段，對美軍航母壓境束手無策，惟有吞聲忍氣。

但也正是那次經歷，激發解放軍決心建立反介入與區域拒止能力，目標就是將美軍航母有多遠趕多遠，使其無法再對中國構成威懾。今天解放軍除了海空裝備已收窄與美軍差距，還掌握東風-21D、東風-26兩個型號反艦彈道導彈，能夠在1,000公里以上距離、航母打擊群火力範圍以外對之攻擊。解放軍還補完了各型中程巡航與彈道導彈，最新更裝備了高超音速導彈，能覆蓋印太所有美軍基地，戰時大舉消滅美軍有生力量。

這個中美軍事態勢變化遠不止是個軍事問題，而是中美世紀之爭的一個核心關鍵。美國如喪失對華常規威懾能力，不但難再逐鹿南海，亦會無法阻止兩岸統一。一旦中國統一，力量投射會直出西太平洋，屆時整個亞太的地緣形勢會徹底改變，美國的亞洲同盟體系會形同虛設，區內國家很可能需要在中美之間重新抉擇，變得無論經濟、還是政治上都朝向中國。這就是為何今天五角大廈極度重視中國的原因，與中國整體軍力仍差美軍一大截並無關係。

美新部署 存政治金錢時間3障礙

美國重審對華軍事戰略，拜登政府其實得益於特朗普政府的鋪墊，在這方面是「特規拜隨」。特朗普廢棄美俄《中程導彈條約》，解禁射程500至5,500公里陸基導彈。美軍如在第一島鏈部署中程導彈，戰時先以此與中國導彈力量交火，而將航母打擊群改成第二波力量，則有望提高航母生存機率，維持威懾。另一方面，「新跳島戰術」分散兵力也是特朗普任內國防部提出，旨在降低美軍在基地內被中國導彈「一鍋端」機會，同時提高中國控制周邊海域難度。

不過，美軍新作戰方案縱軍事上或許可行，實際操作上卻要克服政治、金錢和時間窗口3大方面障礙，亟需天時、地利、人和配合，嚴峻考驗美國總統拜登與美國本身。

美軍第一島鏈部署導彈可行落腳地選擇不多，日本始終仍是首選，惟此舉對拜登統戰能力提出很高要求，這是拜登與特朗普的重要差別。美國不但須說服日本跟隨軍事對抗中國，還須協助對方擺平民間強烈反彈；中程導彈有別於進駐南韓的薩德攔截系統，是為進攻武器，爭議勢必更大。拜登政府看來已準備好迎接挑戰，國務卿布林肯（Antony Blinken）與防長奧斯汀（Lloyd Austin）本周首訪即選日韓，銳意重振美日韓同盟並理順日韓關係。拜登政府此前亦與南韓談妥特朗普遺留的軍費分擔問題。

中國推進國防建設 不會遷就美

美軍新戰法也涉及添置大量新裝備和大規模調整部署，國會雖然原則上支持增加軍費，但近期在F-35被指是大白象下對燒錢無底洞很是警惕。中程導彈計劃未出爐，國防部已將「太平洋威懾倡議」撥款要價提高一倍，連帶其他項目合共要求額外增撥273億美元，很可能意味美軍其他範疇必須瘦身。美軍堅持全球戰略，要做到這點並非易事，阿富汗、伊朗等其他熱點料會繼續吸去美軍資源，不斷渲染自己「劣勢」和中國「威脅」，可謂已成為爭取撥款增加不二法門。

此外，美軍新部署需要時日方能到位，而中國國防建設以至統一日程並不會停下來遷就。中程導彈從研發到試驗，再從量產到形成戰力，時間動輒要以年計。遑論美軍評估解放軍現有導彈已多逾2,000枚，未來還須抵銷更多的數量，才有望重新改寫美中軍事平衡。美軍要在可見未來重振對中國常規威懾，以遏制中國繼續冒起，拜登真的需要使出三頭六臂才行。

▲ 美軍未來要重振對中國常規威懾，以遏制中國繼續冒起，總統拜登真的需要使出三頭六臂才行。（法新社資料圖片）