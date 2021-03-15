港疫下科技產業提速 迎新機遇

本港已經開始打新冠疫苗，終於迎來勝利的曙光。回顧疫情下的一年，各行各業付出了慘痛的代價，但有一項屬於全香港的收穫，那就是科技應用的觀念和能力加速，至少快進了3年。

科技應用能力 快進至少3年

首先要讚揚入境事務處，從疫情初期人滿為患，現場排隊數小時，到數月後，入境處已提供到期簽注在綫延期系統，所有文件綫上提交審核，幾分鐘搞定。

再說說運輸署，去年車牌續期，因為公務員不上班，把文件塞入收件桶後就杳無音訊，電話查詢也問不出所然，過期數日不敢開車上班；今年再續期，利用政府新推出的「智方便」完成身份認證，再通過在綫續牌系統申請並支付牌費，又是幾分鐘搞定，兩周內新的車輛牌照掛號寄到家中。

近期政府大幅增加牌照費30%，如果說是為了增加稅收，原本無可厚非，但非要解釋為緩解交通阻塞，就有些欲蓋彌彰了。每次用快易通（Autotoll）通過隧道收費站，看到那些非要去排隊的車輛不禁搖頭，為了省35元月費，浪費的時間不是錢嗎？這些收費站，都是阻塞血管的血栓，運用科技以自動收費提升流通效率，才是緩解隧道阻塞之道。

政府服務教育 大都電子化

再看原本最保守的教育行業，一夜之間，那些讓家長搬板凳排隊領表的名校，如今大都電子化，申請在綫提交及付款，逼着家長們個個都要學用軟件，製作申請影片，再通過Zoom進行面試；一年來的網絡教學，Zoom、Google Classroom等都成為基本裝備，無論是老師還是家長，都在這個過程中被迫提高了科技工具應用能力，真是社會一大進步。

而我所在的公司作為SaaS系統服務商，也解決了一大難題：過去客戶總要見面聊，交通來往浪費半日時間，效率很低，如今不論是新客戶做演示，還是老客戶提供培訓或支援，全流程都通過Zoom等工具進行，共享屏幕可以最有效溝通，影片存檔還可以讓客戶自行重播，一場疫情培養了香港人網絡協同工作的能力和習慣，真是大大的好事，畢竟時間就是金錢，工作效率提高了，大家都能早點回家。

最後討論一個和香港產業發展相關的重要問題：香港作為全球貿易、零售、金融中心的同時，又面對空間有限、租金昂貴的問題，未來香港要想把商品或服務賣給全世界，那就只能發展電子貿易、電子商務、電子金融服務平台，尤其是賣給內地自由行購物客，有電商平台，東西賣了，錢賺了，人不用過來，香港人不就開心了嗎？

港空間少租金貴 須拓電商

在電子化過程中，最核心的問題就是在綫支付網關，香港有自由金融優勢，不僅可以做港幣支付，還可以做美元和人民幣支付，不同貨幣可自由兌換，簡直出生就贏在起跑綫，但可惜發展至今，香港是捧着金碗要飯吃。不是不可以用PayPal和Stripe，然而高達近4%的手續費，確實會讓精明計算的香港人望而卻步。金管局推出的「轉數快」，只是把ATM轉帳變成電子跨行轉帳，支付寶和微信支付在香港把重點放在零售掃碼支付，積極推廣宣傳的虛擬銀行，也都不過是停留在以略高的利息變相低成本吸納資金，熱熱鬧鬧的FinTech熱潮，怎麼就不能推出一個在綫支付API（Application Programming Interface，即應用程式介面）接口？當然，我不在行業內部，不了解是否有些不可以說的潛規則，但為了香港產業面向未來創新轉型，這個API勢在必行。

當然，根本性的變革在於人才培養，培養青少年對理工科的興趣，提升科技專業應用和研發教育水平，讓狀元們改變專業選擇，產業轉型和經濟再發展才會真正有希望。畢竟隨着人工智能（AI）和機械人科技的發展，總有一天，律師、醫生、Banker等職業會被機器取代呢！

▲ 疫情下，教育行業大都電子化，一年來的網絡教學，Zoom、Google Classroom等都成為基本裝備。（資料圖片）