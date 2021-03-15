優化打疫苗策略 擴年齡群「針盡其用」

本港疫苗接種計劃展開逾兩周，如世界其他地方一樣，開始發生事故，影響市民接種意慾。港府正考慮短期降低接種年齡限制，明顯是因應實際情況而調整接種策略，給予更有需要、社交更活躍而相對健康的上班族優先接種機會，有助盡快建立群體免疫力，加速經濟及社會復常，務求「針盡其用」。港府同時亦要用數據加強解說，釋除市民疑慮。

德專家倡改制 社交頻先打針

截至昨晚，本港有逾19萬人打了疫苗，接種速度緩慢，港府專家顧問梁卓偉指，若按現時打針速度計算，至少要兩年才能完成接種。港府明白到情況不理想，正研究擴大組別範圍，降低接種人士年齡要求，希望讓更多人可以盡快、盡早接種。

目前全球對疫苗接種策略大致有兩種做法：歐美主流做法是讓長者、患有長期病患者和前綫醫護優先接種；而印尼是讓前綫醫護和公務員優先接種，其次是18至59歲上班族。

德國有免疫學專家最近質疑主流接種策略成效，認為應根據接種人士的社交接觸圈而非年歲，來決定打針優先次序，因長者優先打針，可減低死亡率，但其社交不活躍，對遏止疫情擴散成效不大。反觀年輕人的社交接觸圈子廣泛，若能優先接種，體內出現抗體，對遏止病毒傳播更為有效，有助經濟盡快重啟。

港府和專家是參考外國經驗來制定疫苗接種方案，可是在疫苗施打時，卻先後出現多名長期病患者不適入院，至今已有6人離世，雖然暫時未有證據證明事件與疫苗有直接因果關係，但已對市民接種造成一定心理影響。不少原先已預約好的人士打退堂鼓，出現有針無人打的怪現象，不但拖慢打針進度，更可能讓一些稀釋了的針劑白白浪費。

港府因應現實情況作出策略調整，準備降低年齡限制，是朝正確方向走，因為一些經常與人接觸的行業從業員，希望盡早打針，讓體內出現抗體，可是受60歲才可優先接種的年齡限制而無法如願。既然當局已給長者優先打針機會，他們因為擔心反應而自願延遲，可將機會留給更有需要人士，讓每一針劑都用得其所，不會浪費。開放針劑給較年輕人士，他們比長者相對健康，相信接種後出現嚴重副作用事故也較少，有望重建市民接種信心，並加快疫苗注射進度。

善用數據釋疑 促接種助通關

市民對疫苗猶豫，當局須盡快制定接種疫苗指引，明確說明哪類人士暫時不宜打針，能否將一些病的指標量化，讓病患者知所適從。專家在解釋嚴重異常事故時，若死者是死於心血管病或中風，應公布接種這個月死於相關疾病的人數，跟去年同期是否有明顯變化，並尋求外國提供打完科興或復必泰疫苗後出現副作用或死亡的數字，透過比較數據來加強解說，釋除市民疑慮。

此外，港府預購的英國阿斯利康疫苗，在外地接種時頻頻出事，被指與引發多宗血栓塞有關，多國停用，為安全起見，須早作綢繆，與藥廠洽購其他疫苗備用。

港府首務是多管齊下，加強與市民溝通和解說，讓大家相信疫苗「打好過不打，早打好過遲打」，還要不時因應情況調整和優化疫苗接種計劃，務求讓更多人積極盡快接種，爭取與內地和周邊地區早日通關，讓經濟盡早復常。

責任編輯：陳靜芬