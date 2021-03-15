BREITLING TOP TIME 及 TOP TIME DEUS限量腕錶 60年代格調配優化性能

BREITLING百年靈繼復刻錶款Chronomat機械計時錶及AVI Ref. 765 1953航空錶取得重大成功後，今回再跟大家懷60年代的舊，為於1960年代問世的TOP TIME以及TOP TIME DEUS計時腕錶注入嶄新元素，令腕錶的設計及性能都得以優化，卻同時保留著原版風格的精髓，繼續引發復古風潮，而TOP TIME DEUS腕錶僅限於全新開幕的BREITLING中環專賣店有售。



BREITLING原版TOP TIME腕錶於1960年代問世時，憑著製錶業中辨識度最高的錶盤之一，即肩負明確使命，不僅吸引年輕活躍的專業人士，也深受年輕女性的青睞。BREITLING在TOP TIME腕錶問世逾半個世紀後的今天，推出更新升級錶款，如同原裝錶款，新款TOP TIME腕錶亦採用跳脫傳統的設計，彰顯大膽的風格，配備收藏家所熟知的Zorro錶盤，而卓越性能則是BREITLING多年來的經驗成果。

▲ 01）TOP TIME腕錶採用精鋼錶殼，配備收藏家所熟知的Zorro錶盤。（$37,000）

TOP TIME腕錶採用41毫米精鋼錶殼，搭載百年靈23型計時機芯，可提供約48小時的動力儲存，擁有瑞士官方天文臺（COSC）精密時計認證，彰顯其非凡精準度。紅色時針和分針以及圓點時標均塗有Super-LumiNova螢光塗層，螢光材質在所有照明條件下均清晰易讀。除了中央時針、分針和計時秒針外，錶盤還具有十進位刻度和兩個小錶盤，即9點鐘位置的小秒針計時器及帶有獨特紅色元素、位於3點鐘位置的30分鐘計時器。腕錶採用棕色磨砂皮錶帶，限量發行2,000枚，後底蓋刻有「ONE OF 2000」字樣。



▲ 02）除了中央紅色時針和分針、計時秒針外，錶盤還具有十進位刻度和兩個小錶盤，即9點鐘位置的小秒針計時器及帶有獨特紅色元素、位於3點鐘位置的30分鐘計時器。

TOP TIME DEUS具摩托車元素

至於全新限量版TOP TIME DEUS是BREITLING與澳洲Lifestyle品牌Deus Ex Machina的合作企劃，「踩響油門 開啟合作」是BREITLING對TOP TIME DEUS的註釋，整個畫面已經呼之欲出，一個雄糾糾的鐵騎士，戴著TOP TIME DEUS騎著鐵馬在公路上飛馳。

▲ 03）TOP TIME DEUS計時腕錶的銀色錶盤突顯黃色和橘色細節，鮮明搶眼。（$37,000）

BREITLING除了擅於上天、下海，在賽道上同樣表現不凡，現更成為Deus Swank拉力賽官方指定計時。此項歷久彌新的摩托車錦標賽在義大利、法國、澳洲、峇里島等地舉辦，旨在向復古摩托車致敬。TOP TIME DEUS腕錶正具備了摩托車的元素，但包含的意義其實更廣。它並非僅為摩托車手而設計，卻是向所有推崇享樂、嚮往自由並按照自己方式而生活的人士致敬。

▲ 04）41毫米精鋼錶殼背面鐫刻復古風摩托車手飛速疾行之景象。

TOP TIME DEUS計時腕錶是對BREITLING1960年代原創錶款的緬懷，此枚現代版本的復古氣質具有長青的魅力。採用賽車主題小牛皮錶帶，銀色錶盤突顯黃色和橘色細節，方圓形計時小錶盤配以閃電形計時指針，異常搶眼。上面還有Deus徽標及黑色測速刻度上印有其格言「IN BENZIN VERITAS」（燃料唯我信仰），形成鮮明對比。41毫米精鋼錶殼背面鐫刻復古風摩托車手飛速疾行之景象。這幅極具Deus特色的藝術作品出自Deus創意總監Carby Tuckwell的手筆。錶款搭載經瑞士官方天文臺（COSC）認證的百年靈23型機芯，動力儲存約48小時。腕錶僅售1,500枚，並只限BREITLING百年靈皇后大道中全新專門店獨家發售。

▲ 05）TOP TIME DEUS計時腕錶雖富有摩托車元素，卻是向所有推崇享樂、嚮往自由並按照自己方式而生活的人士致敬。

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BREITLING百年靈（皇后大道中店）

地址︰中環皇后大道中30號娛樂行地下A鋪

電話︰+852 2543 9810



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