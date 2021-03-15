法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑課程 將興趣轉為第二事業



疫情突襲縱然為社會、經濟帶來嚴峻打擊，但同時亦為大眾帶來生活上的一點小確幸——增加與家人相處的機會、發掘旅遊以外的興趣，例如化身廚神「炮製」各式美食。事實上，在疫情期間，留家入廚自煮彷彿已成新常態，而部分人更因此培養出對烹調的興趣，繼而報讀相關烹飪課程，在自我增值的同時，甚至為轉戰飲食界、發展第二事業作好準備。

想報讀專業而有系統的烹飪課程，以往不少朋友會考慮遠赴法國學藝，但因應疫情中斷各國的交通往來，加上香港人大多公務繁重，難以毅然遠赴他鄉進修。有見及此，煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的Disciples Escoffier法國廚師會，在港開辦具完整架構的傳統法國專業烹飪文憑課程——「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」，助學員把興趣變成專業。

修畢課程可獲執業廚師資格

學廚也要報讀文憑課程？原來有別於香港的食肆，以法國為例，若要在法國以個別專長執業就必須通過相關考試，就連廚師也不例外，而煤氣烹飪中心與Disciples Escoffier法國廚師會開辦的專業烹飪文憑課程正正切合有關方面的需要。修畢課程的學員可獲法國廚師會頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」及法國教育部頒發的「法國廚藝訓練證書」，具備在法國開設法國餐廳或當執業廚師的資格。

為確保學員習得全面的廚藝技巧，「法國烹飪藝術文憑課程」會以循序漸進的方式，讓學員能在540小時的課程內，掌握刀具和食材的運用、法國菜的烹調理念和技巧，以及擺盤設計等多方面的知識。

▲ 「法國烹飪藝術文憑課程」會教授刀具和食材的運用、法國菜的烹調理念和技巧，以及擺盤設計等多方面的知識。

至於全長480小時的「法國糕餅藝術文憑課程」則會為學員提供傳統及現代法國糕點，如petits fours、millefeuille、gâteaux de voyage的全面培訓，藉此擴闊他們的視野並提升其創造力，從而製作出高水準的糕餅。兩項課程均由大師級法國廚師以英語教授，讓學員更有易掌握當中的內容。

▲ 「法國糕餅藝術文憑課程」為學員提供傳統及現代法國糕點的全面培訓。

星級餐廳實習累積實戰經驗

另外，考慮到不少學員乃在職人士，「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」均設有日間和夜間課堂可供選擇。而在教授烹飪技巧以外，學員還有機會獲Disciples Escoffier法國廚師會安排到米芝蓮星級餐廳實習，近距離向米芝蓮大廚「偷師」，並學習如何管理一間餐廳，透過累積實戰經驗，為日後轉戰飲食業作準備。

由於課程實用兼在本地進行，據了解，自課程開辦以來吸引不少城中名人如梁詠琪、梁祖堯、陳貝兒、苟芸慧及谷祖琳等先後報讀。假如大家想更有效提升自己的烹飪技巧，展現個人的烹調天賦，一於善用疫情期間的閒暇時間，報讀有關課程發掘不一樣的人生。

▲ 課程開辦以來吸引不少城中名人如梁詠琪、梁祖堯（見圖）、陳貝兒、苟芸慧及谷祖琳等先後報讀。

如想了解更多課程資訊，可參與法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑課程簡介會，或瀏覽相關網站：http://escoffier.towngascooking.com

「法國烹飪藝術文憑」

日期：3月23日（星期二）

時間：下午3:00–5:00 或 晚上7:00–9:00

「法國糕餅藝術文憑」

日期：3月25日（星期四）

時間：下午3:00–5:00 或 晚上7:00–9:00

地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）

報名及查詢可致電2576 1535或6387 3157（辦公時間由上午9時至晚上7時），或發送電郵至towngas.cooking@towngas.com。

（資料由煤氣烹飪中心提供）

