科學園首辦創科人與機械人籃球合作賽　盡顯「WORK. LIVE. PLAY. LEARN.」創科文化

在忙碌的工作天，有甚麼比得上能暫時拋開工作，飛身走到辦公室附近的籃球場，來場輕鬆的籃球賽？上星期四（11日）的午飯時間，在香港科學園的地標「金蛋」高錕會議中心對出的廣場空間，就上演了一幕精彩的「人機合作」籃球比賽，由在園內從事科研的創科領袖，與機械人組隊參賽，吸引一眾園區創科人一同觀賞連串緊湊的投籃對壘，親身體驗到科學園社群特有的「Work. Live. Play. Learn.」 創科文化。

將創科融入生活 投入創科文化生態圈

由真人與機械人組隊作籃球賽，的確是大開眼界的創新玩法。香港科技園公司行政總裁黃克強解釋，這個「金蛋籃球場」專為園區創科人而設，鼓勵在他們在工餘時間互相交流，迸出火花。

▲ 簡單而隆重的開球禮，由（右起）香港科技園公司行政總裁黃克強與香港體育學院院長李翠莎博士擔任主禮嘉賓，為這場園區首次舉辦的「人機合作」籃球比賽揭開序幕。

「過往科學園在經營本地創科生態圈時，都一直強調要照顧以年輕人為主的社群之需要，讓他們可以在工作、生活、玩樂和學習之間取得平衡。科學園期望藉著舉辦不同類型的活動，讓更多有志投身創科行業的優秀人才，了解這種融合『Work. Live. Play. Learn.』的園區社群文化，以更健康和注動作息平衡的方式，享受從事創科的樂趣。」黃克強亦期望透過與生態圈內的創新者和優秀人才合作，將創新文化推廣至科學園以外，啟迪年輕人才並加速科技應用。

啟發未來創科人才

參與今次活動的包括來自香港中文大學和香港科技大學的學生，以及多位來自園區企業和初創公司的領袖，組成一共 12 支「人機合一」的隊伍進行比賽，每個參賽單位由一名控制機械人的大學生，以及一名來自園區公司的隊友組成，由學生負責設計、研發、製作及操控機械人，與真人射手緊密配合，完成合力傳球、運球和投籃等任務，累積最高分數的隊伍為勝。

香港科技園公司一直致力培育未來創科人才，銳意吸納更多大學生投身創科界。香港科技園公司人工智能、機械人技術平台及精密工程總監霍露明博士當日夥拍香港科技大學隊的機械人出賽，與學生們合作無間，亦為他們提供一些寶貴意見。她對由兩間大學隊伍所設計的機械人表現給予極高評價，指出學生特別為機械人加入了針對比賽得分的各種功能，以展現高水平的人機協作能力，相信同學們均在備戰過程中，加深了應用機械人技術的經驗。

是次比賽是香港科技園公司專為園區社群SPARK而設的最新活動。SPARK的目標是凝聚(Connect)、啟發(Inspire)、起動(Recharge)園內創科人，鼓勵他們擁抱挑戰，超越(Challenge)界限。園區所有創科人均可加入SPARK，以共同信念互相協作，攜手創新。

另一位當日應邀出賽的園區公司善覓有限公司行政總裁施明耀。他認為，今次比賽為一班大學生提供平台，展現他們在科學和工程領域的潛能，並與科學園創科生態圈的領袖建立友誼。而在比賽前，和他拍檔的中大學生向他詳細解釋機械人的特點以及操作，大家討論如何協作。因為施亦是中大畢業，讀書時期也參加過機械人大賽，這次比賽讓他感到傳承的意義，期望在不久將來見到師弟妹加入成為科學園創科人的一份子。

來自香港中文大學隊的郭霖謙 、梁頌謙、吳栩姸和佘伊蕊表示，在比賽中感受到科學園社群特有的「Work. Live. Play. Learn.」 創科文化，備戰過程更讓他們有機會將所學的機械人設計、組裝和操作等知識加以實踐應用。

比賽最終由香港中文大學和納米及先進材料研發院高級工程師韓穎龍組成的隊伍勝出，在觀眾一片熱烈掌聲和歡呼聲之下盡興而歸。



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