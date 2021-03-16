中國資訊及娛樂科技品牌搞IPO，大勢並沒止息。走在抖音之前有快手，之後備受關注的，還有B站和傳了很久的知乎，都可算是內地代表性公司。最有興趣是知乎，宣布申請美國上市，除了因為創始人是以前公司同事（上市成功的話又多一個身家以十億元計的朋友！始投者包括李開復），也因為知識付費這門路，之前在中國一直不看好，大家都在看知乎是否真找到方向。

回看中國整個資訊消費市場，知乎所以不同，是因為向來走比較精英及專業路綫，它最開始其實概念就等如美國互聯網早期的問答社區網站，找來各行各業的專家精英去解答。也可以自行根據不同愛好組群，分享知識及觀點。在普遍認知而言，知乎的用戶比起微博等會較客觀斯文，理性討論不亂罵街。然後，你就會發覺，高手的確在民間。由歷史天文到家用科技如何弄好裝修，幾乎都可找到有建設性又詳細的答案。所謂正經平台，因此估值一直被睇好，甚至傳出過市值過100億美元！

先到美國上市，當然要整靚盤數。看知乎備戰上市的介紹，累積用戶3.7億，多年來，已有四千多萬名專家去為網民解答問題，炮製了三億多個答案。以量取勝，還是中國公司IPO的基礎要求。當然在海外就可演繹為最能把握住中國高端精英的社區。

但當然不夠，因為近兩年數據雖有改善，營收去年比前年大增（由六億多元人民幣跳到逾十三億元），但其實仍是賠本，不過看到扭轉的勢頭而已。收入內源主要靠廣告和付費會員，後者升速較大。

要上市，得找到起碼給未來股民的新故事，看來是發展所謂富媒體，加入中長度的視頻（現在一分鐘以上就算中長度），結合知識資訊去解答的帖子，意味也得視頻化。