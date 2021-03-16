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味噌醃蛋

副刊版 2021/03/16

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飲食與烹飪為題的電視節目，一直也是我的摯愛。《孤獨的美食家》、《深夜食堂》已經看過多次，近日，Netflix話題之作，兩姊妹經營的《黑心居酒屋》，當然也少不了。

每一集，片中也會詳細介紹一款小食的做法，其拍攝角度及食物的細緻程度，每次均令我有立刻鑽進廚房的衝動。早前已試過自製脆醬餃子，這天我決定試做味噌醃蛋，雖然家中常備味噌、清酒和味醂，但主角之一的雞蛋卻需要細心選購，畢竟，蛋黃是生食的，為免感染沙門氏菌，食物衞生也是關注點，日本常有可生食的雞蛋，都是可採用的。

醃了三天，味噌蛋可試食了。當我從雪櫃拿出來時，Bonnie又出現了，她興奮地說：「有新菜式要試食嗎？幸好我及時趕到。蛋黃呈深橙色的，是鹹蛋嗎？」

「非也。是生食的日本蛋，雞蛋跟鴨蛋的營養價值完全不同，前者的膽固醇每隻只有215毫克，後者則有619亳克，而且鴨蛋比雞蛋脂肪多兩倍呢！」我說道。

她夾了半個，放進口裏，然後說：「佐飯很不錯，但是，蛋黃可以多吃嗎？」

我提醒她：「要適量！一星期不多於6隻是可以的，畢竟，研究指出食物膽固醇跟身體膽固醇上升的關係不大，反而要留意反式脂肪及飽和脂肪的攝取呢！」

她大喜：「那麼，我想要多一隻味噌醃蛋黃！」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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