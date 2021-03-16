閱報得悉日本有位從不做運動的婆婆，因在65歲那年，被老公狠批外形走晒樣，一氣之下跑去健身，結果5年減掉33磅，腰圍縮了一半。現年90歲的她，已當上三年健身教練，更說希望做到100歲。這是何其勵志的故事，我在想，不知她老公看到從前被嫌棄胖胖的老婆，華麗轉身當上健身教練後，有何感想？我更好奇，婆婆如何被老公那一句刺激到，憑着那一口氣，由肥師奶練成fit到漏油呢？我亦想知，那位老公嫌棄婆婆走樣，佢自己又是否潘安之貌呢？

Florida State University兩位學者Tania Reynolds和Andrea Meltzer，曾於2017年在《Body Image》學術期刊發表了一篇文章，研究中有幾項有趣發現，在兩性關係中：

一、若女性外在吸引力高過男伴時，婚姻會更長久和令雙方更有滿足感，夫婦在日常生活中，更有默契和優良關係；反之，夫婦關係會充滿負面行為。

二、無論女伴的外在吸引力如何，都不會令男性有意慾減肥。不是說男性沒有keep fit的推動力，而是女伴外表並不是他們想keep fit的關鍵因素（其他因素如健康需要則是）。

三、當女性察覺自己的外在魅力較男方低時，女方會有更大動力保持自己外形。

哈！第三點有趣了！調轉去解讀也可——即是當女性不（再）覺得男伴有魅力時，她那個想保持最佳狀態或最靚外貌去面對他的動力，就自然地下降或消失。凡事都是互動和互相影響的，曾在網上看到一位太太訴說丈夫經常於人前人後抱怨她婚後走樣變形，終於有日，她忍不住幽默地回了一句：「若你是Richard Gere，我也必出盡吃奶之力變成林志玲。」

經營兩性關係，彼此盡做啦，若彼此都能提醒自己：對方deserves（該得到）一個更好的自己時，自然會從外到內都想保持「過得自己過得人」的動力。若雙方恩愛足夠，即使長出個「幸福腩」，根本無損情人眼裏出西施。