疫下家暴惡化 鼓勵求助靠社區

世衞表示，全球約三分一女性曾遭肢體或性暴力，疫情或致雪上加霜，而本港去年亦錄得近3,000宗家庭暴力個案。本地受虐者除了難以求助及尋求庇護，施虐者亦較少接受輔導。

港家暴個案 去年近3千宗

據世衞分析，全球於2000至2018年間，有近30%的15至49歲女性曾遭性暴力或肢體暴力。女性被指因教育程度較低、較難謀求一職、及容易被歧視而需要面臨較大的風險，而新冠疫情期間的社交隔離措施及相應的社會與經濟影響、加上較難取得援助，或令情況進一步惡化。

本港家暴問題亦嚴重，社署去年接獲2,601宗遭配偶或同居情侶暴力對待的個案，當中79%遭身體暴力，更有9.6%遭多種暴力。和諧之家單是去年2至5月期間便接獲逾4,000宗求助個案，較前年同期增逾1成，轄下庇護中心入住率一度高達94%。

避免受虐者與施虐者共處一室、為雙方提供緩衝空間，有助預防慘劇發生，但庇護中心入住率高、及社交隔離措施下，緩衝空間難免更為有限。美國多個城市在疫下嘗試利用空置酒店與旅館房間作為庇護所，例如洛杉磯推出名為Project Safe Haven計劃，芝加哥市政府亦與Airbnb合作提供緊急住宿。

團體倡引入 社區警報系統

除了為敢於求助的人士提供援助，亦需關注未求助的人士。英國政府出版的新指引強調家暴並非一定涉及肢體暴力，更可牽涉經濟與情感操縱（gaslighting）、口頭威脅等。當地警方去年起加強有關方面的宣傳，幫助潛在受虐者（尤其是年長人士）及他們身邊親友認識家暴形式與徵兆。

社區人士亦可添一分力，和諧之家、風雨蘭及婦女基金會去年建議引入社區求助及警報系統，讓求助者可到超市等社區場所，透過本地化的求助關鍵詞向員工求助。

此類做法在外地已有先例，例如英國早已引入名為ANI（Action Needed Immediately，即需要馬上採取行動）的代號，求助者只需走入任何帶有Ask for ANI標籤的藥房，說出ANI字眼，職員便會帶他們到隱蔽地方，並提供電話與其他支援。

輔導常規化 助施虐者改過

社署現時亦有為施虐者提供輔導計劃，包括「施虐者輔導計劃」與「反暴力計劃」，冀幫助他們改變暴力態度與行為，重返家庭。不過此類計劃現時仍屬自願性質，因此參與比例不高，警方數字顯示僅約4%人士參與，港府宜考慮將此類輔導計劃常規化，強制施虐者參與，長遠亦須考慮為受虐人士提供庇護空間、與提高他們的求助意識，讓問題及早得到處理。

▲ 疫情下家暴個案趨增，當局應推出措施及加強宣傳，避免問題惡化。（資料圖片）