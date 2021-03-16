  • 22°C
香港時間 : 2021316日 (二) 02:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

指紋解鎖回歸要等iPhone 13？

行政人員版 2021/03/16

分享：

疫情下人人戴口罩，蘋果（Apple）iPhone的Face ID解鎖就頻頻出現問題，到底iPhone 13能否再配備指紋解鎖功能？

今年初，高通（Qualcomm）推出了新一代的屏幕下指紋辨識感測器，號

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度
今日
WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度
三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場
2021/03/15
三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場
Netflix測試新功能 防非同住共享帳號
2021/03/15
Netflix測試新功能 防非同住共享帳號
Spaces語音平台 Twitter擬下月推
2021/03/12
Spaces語音平台 Twitter擬下月推
蘋果產品序號 今年改隨機生成
2021/03/12
蘋果產品序號 今年改隨機生成
Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 商業 疫情 口罩 Samsung iPhone 12 Qualcomm 軟件

上一篇文章

Google推Chrome 89新版本 提升速度記憶體管理

下一篇文章

WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？