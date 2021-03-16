指紋解鎖回歸要等iPhone 13？ 行政人員版 2021/03/16 分享： 疫情下人人戴口罩，蘋果（Apple）iPhone的Face ID解鎖就頻頻出現問題，到底iPhone 13能否再配備指紋解鎖功能？ 今年初，高通（Qualcomm）推出了新一代的屏幕下指紋辨識感測器，號 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 今日 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場 2021/03/15 三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場 Netflix測試新功能 防非同住共享帳號 2021/03/15 Netflix測試新功能 防非同住共享帳號 Spaces語音平台 Twitter擬下月推 2021/03/12 Spaces語音平台 Twitter擬下月推 蘋果產品序號 今年改隨機生成 2021/03/12 蘋果產品序號 今年改隨機生成 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 商業 疫情 口罩 Samsung iPhone 12 Qualcomm 軟件 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入