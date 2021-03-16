大擴接種疫苗人數 利早復業助通關

全球及本地疫情反覆，本港宣布大幅擴大新冠疫苗優先接種群組，將涵蓋逾550萬人，包括大部分打工仔。餐廳和酒吧等營運限制屆滿在即，港府警告不排除再次收緊防疫措施，料可以促使多些人打針，惟不論對內或外，當局仍需要為市民提供更多接種誘因，創造條件爭取內地敲定復常準則，力求盡早通關。

警告收緊防疫 接觸人多快打針

變種病毒肆虐，即使各國紛紛開打疫苗，環球新確診仍連續3星期反彈。本港昨日再錄16宗社區確診，健身室群組短短數天內已擴至122人，推高病毒有效繁殖率至1.7，即每個確診者平均能感染1.7人。

由當局已為群組隔離860名密切接觸者、強制檢測逾2,200名相關人士可見，衞生署正竭力追蹤溯源，但要從根本減少、以至預防感染傳播，始終仰賴疫苗。港府昨宣布，再擴大接種群組至30到59歲人士、留學生及家庭傭工，合資格人士激增至逾550萬，覆蓋逾8成16歲以上人口，正好回應了本欄所指，讓日常多人際交流的打工仔先打針，有助提早正常復業及建立群體免疫力。

盡管專家委員會多番解釋，7宗打針後死亡個案與新冠疫苗沒直接關係，衞生署亦剛發布慢性病人的原則接種指引，公眾難免需時釋疑。本港既是少數疫苗充裕的地方，容許早前未符資格的人預約已抵港針劑，協助阻止第5波疫情成形，實屬情理之中。

餐飲業務及表列處所的限制原定明天到期，各界本沒預料會放寬，食衞局局長陳肇始還反過來警告，倘新症維持「高雙位數」，且接種率不理想，或再次收緊措施，以至關閉處所。

據酒吧界代表所指，爆疫以來全港多達2成同業已倒閉，不排除司法覆核防疫政策，當局不論想避免陷入更多訴訟，還是鼓勵僱主苦撑下去，都要展示更多板斧提升接種率，好讓各方重拾憧憬。

由本月上旬起，全球接種疫苗率最高的以色列，容許酒吧、咖啡店等復業招待已全面接種疫苗人士，港府固然可堪斟酌；若能向內地和近鄰爭取恢復通關準則，則各界勢必為營商和外遊便利，更積極打針。

爭與內地及近鄰 清晰撤限準則

繼深圳縮短境外人士檢疫期由21天至14天，外交部駐港公署昨起亦協助已接種中國新冠疫苗的外籍人士申請到華經商、探親等，毋須陰性檢測證明。特首林鄭月娥表示，內地應不一定要等到「甚麼都是零」，才恢復通關，那她更要爭取內地有關部門釐清，已打針者甚麼情況下可優先通關。

除了本地疫情走勢，疫苗接種率亦日益成為能否與澳門、日本和新加坡等近鄰恢復交流的關鍵。新加坡總理李顯龍已表明，凡疫苗只要有效安全，不會過問來源地，暫未批准科興應市，只因社區疫情較輕，更有餘裕周詳地取信國民。他希望有高接種率的地方最快今年內重新互通往來，正可讓港府在兩地旅遊氣泡的互信基礎上，納入恢復通關的接種要求和目標。

健身室群組上周中爆發後，本港過去多天普遍仍能將不明源頭個案壓在低單位數，相信港府已汲取了過去溯源不力的沉重教訓，但當局爭取重新通關、鼓勵打針抗疫時，明顯亦要做妥大幅擴大群組的預約和接種配套，切勿重蹈網站死機覆轍。

責任編輯：劉婉雯