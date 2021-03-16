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荃新天地環保藝術工作坊 用廢料打造農場

行政人員版 04:00 2021/03/16

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好快就到復活節，黛安聽公關姊妹講，Citywalk荃新天地今年夥拍本地生活藝術創建達人Busymama Benny，4月起一齊打造一個升級廢料玩學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH！」，仲有一系列好玩又環保嘅活動㖭。

今次活動係以日常生活廢料如紙皮、廢紙、海棉、家品等，製作色彩繽紛又好玩嘅主題打卡裝置及遊樂設施。而S+REWARDS會員，更加可以獨家以點數換領親子遊戲，或多個工作坊體驗，包括一系列由BusyArt專業導師教授嘅親子環保藝術工作坊，DIY製作動物造型小椅子、環保袋或立體動物家居裝飾，向小朋友灌輸升級再造嘅環保概念，同時可以將藝術融入生活，啟發小朋友嘅想像力、創造力及思考力。

此外，S+REWARDS會員可以喺指定日子以20點數，換領動物氣球1個；每換領1個氣球，荃新天地就會捐款$100畀香港兔友協會，資助患病兔仔嘅醫療開支同推廣教育工作，好有意義啊！

活動詳情

日期︰4月2日至18日

報名方法︰顧客只需登記成S+REWARDS會員，以25至50點數即可參與

‧環保袋工作坊（25 點數）

‧立體動物家居裝飾工作坊（25點數）

‧DIY動物造型藝術椅子（50點數）

本文轉載自《晴報

一系列親子手作工作坊，設計及理念環繞生活上的廢料重造。

策騎園區讓小朋友坐上小馬。

DIY動物造型椅。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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