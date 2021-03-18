BLOOM實現消費融入生活　力拓回贈數碼化市場

疫情爆發至今，幾可肯定其對本港經濟的影響要持續一段較長時間。BLOOM董事許煒認為，持份者共同參與振興經濟，「抱團取暖」是經濟復蘇的重要出路。如此一來，到底BLOOM如何實踐這一點？



去年12月推出的BLOOM，是本港首個跨商場現金回贈的應用程式（App）。被問到BLOOM的特別之處，許煒用上三組關鍵詞來形容：「一是跨商場。因為目前零售業的蕭條期可能較長，香港的商場雖已很發達，仍須透過合作才能真正推動經濟；二是返現（現金回贈）。確實消費券或優惠券也能拉動消費，惟對消費者而言，現金回贈是較簡單直接的方式；三是平台。要做到上述的事，必須創建一個開放平台，我很高興在這件事上能夠與Visa合作。未來亦希望更多有意推動消費的持份者加入這個平台，攜手振興香港經濟。」

借Visa VOP達成新理念

Visa是BLOOM首階段的重要合作夥伴之一。許煒表示：「Visa是在全球具領導地位的支付公司，在支付科技和處理大規模消費交易方面都有多年的積累。BLOOM在用戶體驗層面提供了很多功能和便利，而背後支撐的正是Visa的技術架構。」

他所提到的技術架構，是指Visa的Visa Offers Platform（VOP），簡單而言，VOP是一套處理Visa卡消費交易的後台程序。就Visa對BLOOM的支援而言，參與BLOOM計劃的大型商場，其場內接受Visa付款的參與商戶會登記入VOP；而當商場顧客用已綁定於BLOOM的Visa卡消費，相關消費交易便會傳送至VOP，系統會迅速篩選出合資格之交易及獲取優惠和回贈的Visa持卡人，而BLOOM就能即時向用戶發放回贈。

▲ 許煒表示，Visa是在全球具領導地位的支付公司，在支付科技和處理大規模消費交易方面都有多年的積累。

革新原始回贈方式

許煒認為，傳統零售和數碼化之間有巨大的市場正待發掘，他特別留意顧客領取優惠和回贈這一環節。「有次我到某大商場購物，發現要拿到優惠券就必須要排隊，而且有不同類型的隊伍，實在令人混淆。」他指出現時市場已有很多綫上支付方式，「為何回贈的方式卻這麼原始？而且實體優惠券一般附有效日期，總不可能天天帶在身上。」

對許煒而言，BLOOM的面世，正是一種數碼創新，利用科技處理繁瑣的程序，讓顧客享有現金回贈變得更簡單直接，「連申請的過程都省略了，用戶只要下載BLOOM，然後綁定香港第一張自訂號碼Visa卡ZA Card或任何其他Visa卡，之後由系統自動處理相關合資格之消費交易，派發相應的優惠或回贈。想知道回贈了多少錢，打開App看看就知道。」

Visa香港、澳門及台灣地區產品和解決方案總經理鍾德怡講解道：「我們緊密跟BLOOM合作，通過VOP處理程序和Visa的消費交易數據，優化了日常消費獲得的優惠換領程序，把現金回贈數碼化；此外，BLOOM亦能借助從VOP取得的消費交易數據，向顧客特設個人化的推廣優惠，比如說在BLOOM綁定Visa卡的用戶，也有機會參加Visa的大抽獎活動。」

以開放兼容促進經濟

由於BLOOM的開放性質，因此受益的並非只有顧客，「一開始我們也會擔心商場未必熱烈響應，但後來發現合作夥伴都很樂意積極參與，因為BLOOM的理念及構想確實有助提高客流量和消費交易量，對商場及場內商家都有幫助，故對各合作伙伴及參與商戶而言BLOOM都提供到一個多贏方案。」許煒道。

BLOOM正式面世後短短兩個月內，已成功吸納約16,000名BLOOM會員，消費總額約600萬港元。而BLOOM早前推出的好友邀請計劃反應熱烈，冠軍推薦人更推薦了192名好友註冊成為BLOOM會員。

許煒補充，BLOOM的合作夥伴大都有自己的積分獎勵計劃，但與BLOOM的概念沒有矛盾，因為BLOOM並不服務於某一特定商場或商家，純粹以開放平台的兼容性造福廣大顧客，促進經濟。「儘管大型商場會有專屬的App，卻不能指望每個商家都能以同樣方式宣傳優惠，故BLOOM也可成為商家增加客流量的另一渠道。」

許煒在總結BLOOM的發展方向時，提到日後希望能吸引更多不同領域的持份者加入平台，例如其他銀行和金融機構，乃至行業機構和公營機構，一起為振興經濟、推動零售業復蘇出力。「我們這個平台取名為BLOOM，也是寄意春暖花開，盼為目前的本港經濟添暖之意。」他說。

合作夥伴遍布全球



據了解，除了與BLOOM的合作外，Visa在世界其他地區亦有推行類似的合作計劃。在阿聯酋，Etihad Guest（Etihad航空旗下的飛行里數計劃）亦運用了VOP，顧客只要在Etihad Guest App綁定Visa卡然後在指定商場消費，便可直接賺得飛行里數。

▲ Visa信用卡在零售鏈上下遊均有廣泛的用家基礎，所以Visa與商業客戶們經VOP的合作能夠形成良好循環。鍾德怡（圖右）表示，Visa會與客戶舉辦工作坊，加強彼此的溝通，尋找創新的解決方案。

電子支付普及是顯而易見的消費趨勢。鍾德怡表示由於Visa信用卡在零售鏈上下遊均有廣泛的用家基礎，所以Visa與商業客戶們經VOP的合作能夠形成良好循環。「我們的研究發現58%的香港消費者認為回饋與折扣是增加其無現金支付的主要原因，通過開放平台及互通標準能鼓勵跨行業的協作，大數據使商業客戶為顧客提供更佳服務，不過，開放數據應用時，必須注重滿足用戶的明確需求和保障隱私，當中的數據傳輸只涉及交易數據，並沒有用戶個人資料。」

（資料由客戶提供）