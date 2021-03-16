強勁的廣告收入能推高亞馬遜股價嗎?

2020年，亞馬遜 [AMZN] 股價飆升，因為事實證明，對許多因新冠肺炎流行而困在家的大多數人來說，這家電子商務巨頭的價值無可估量。然而，2021年1月，亞馬遜的股價僅上漲了0.61%。亞馬遜於2月2日公佈了財報，有興趣的投資者可以瞭解其廣告收入的具體狀況。



去年9月2日，亞馬遜股價攀升至3,552.25美元的盤中高點，最終收於3,531.45美元，創下了迄今為止的日內最佳交易記錄。這標誌著今年迄今為止的漲幅達到91.1%，較3月12日創下的52週低點上漲111%。

AMZN統計圖表（TradingView）

然後，在接下來的7個日間交易期內，該股下跌逾12.1%，在9月14日收於3,102.97美元。雖然亞馬遜的股價最終回升，在10月13日收於3,443.63美元，但此後，股價的常規下跌迅速抵消了大幅上漲。



亞馬遜去年的股價表現超過了納斯達克，亞馬遜2020年上升了72.4%，納斯達克僅上漲41.5%，但兩者間的差距正在縮小。

亞馬遜在QQQ ETF中的主導地位

10月29日，亞馬遜發布了第三季度財報，每股收益為12.37美元，較美投研公司Zacks（Zacks Equity Research）的普遍預期高出69.4%，同比增長192.4%。



同時，亞馬遜的淨銷售額為961億美元，也超出了該美投研公司的普遍預期——929億美元，同比增長37%。



儘管收益良好，但是在發布財報後的兩個交易時段，亞馬遜股價下跌了6.4%，於11月2日收於3,004.48美元。儘管亞馬遜股價有所反彈，於11月5日收於3,322美元，但僅比10月29日3,211.01美元的收盤價高出3.4%。

作為最熱門科技股之一，亞馬遜的表現是科技股ETF（如，Invesco QQQ Trust [QQQ]，Opto主題ETF篩選器追蹤的ETF之一）的關鍵標誌。與亞馬遜類似，QQQ表現與納斯達克走勢相似，但在2020年的大部分時間，QQQ表現都超過了納斯達克指數。 QQQ去年上漲48.4%，而納斯達克去年上漲41.5%。

亞馬遜佔有QQQ 8.8%的股份，與其他專注於研發和分銷科技產品和服務的大型科技公司持平。 Alphabet公司[GOOGL]就是這樣的科技巨頭之一，在最近公佈的季度報告中，該公司有80.3%的收入來自廣告。



展望未來，Zacks預計，亞馬遜第四季度每股收益為7美元，淨銷售額為1,204億美元，同比分別增長8.2%和37.6%。

亞馬遜會領跑數字廣告領域嗎？

當你想到互聯網廣告商巨頭時，腦海中浮現的通常是穀歌，但一位分析師認為，轉變可能即將到來。

據Street Insider報導，Needham分析師Laura Martin認為：“不斷增長的產品搜索份額吸引了更多的廣告客戶，提高了轉化率，轉化率又反過來吸引了更多的廣告客戶。” “我們預計，亞馬遜的產品廣告到產品購買的轉化率是穀歌搜索的兩倍，而且亞馬遜的產品廣告份額持續增長，將成為亞馬遜2021年度關鍵基本盈利的驅動力。”



與此同時，據雅虎財經報導，Wordstream的數據顯示，穀歌的轉化率為4%，而AdBadger顯示亞馬遜的轉換率為10%。此外，根據暢路銷（ChannelAdvisor）最近的一項調查顯示，53%的美國成年人開始就會去亞馬遜搜索產品，而使用穀歌搜索產品的只有23%。



Martin補充道：“我們認為，亞馬遜的轉化率要高得多，是因為亞馬遜的廣告‘環境’更好。” “對許多消費者來說，打開亞馬遜應用程式的出發點是想買東西。”亞馬遜投資者關係主管Dave Fildes表示，亞馬遜的業務重點在於通過贊助廣告、產品定位以及簡化代理和營銷人員的註冊流程，讓廣告工具“更加容易上手”。



“但我們也非常注重更智慧地為消費者推介相關廣告，更便捷地展示廣告，以此提高亞馬遜需求型平臺的可用性。我們一直在這些領域深耕，”他在公司第三季度財報電話會議上如是指出。

此論述表明，亞馬遜非常清楚其廣告收入增長的潛力，這可能使亞馬遜進一步領先於其科技巨頭競爭對手。無論如何，QQQ ETF可能是亞馬遜股票獲取多樣化風險敞口的極佳方法，尤其是亞馬遜的權重為8.8%，而穀歌總權重為6.3%。

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