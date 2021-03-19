創新科技助廚餘再生　「廚餘再生俠」有望普及至商場屋苑

科技研發的最終目的，就是讓人類生活變得更美好。事實上，可持續發展亦是近年社會熱門的議題，而創新科技就是促進社會可持續發展不可或缺的元素之一。香港生產力促進局（生產力局）在創新科技署、環境保護署及香港中文大學的支持下，獲「創新及科技基金-公營機構試用計劃」資助，研發出全港首個自動將廚餘分解成漿液的廚餘轉化系統「廚餘再生俠」（Food TranSmarter），並於去年9月起在中大4間食堂開展試行計劃，至今已成功把25噸廚餘轉化成漿液，繼而轉化成電能。

4食堂試行計劃 「廚餘再生俠」化25噸廚餘為電能

近年香港廚餘數量愈見增加，佔了棄置在堆填區的都市固體廢物的三分一，故此如何把廚餘有效回收、再轉化成能源或有用物料，是急切的問題。現時食肆如參與廚餘回收，廚餘需以固體形式暫存於廚餘桶內，而且一般需仔細分類，如揀出金屬、塑膠、即棄餐具等，再留待收集車於指定時間來收集，待處理廚餘佔用空間大，並有衛生、臭味等問題。針對這些痛點，生產力局綠色生活與創新部團隊一直希望透過技術重新定義廚餘回收的方法與生態，並於由2019年9月起獲創新科技署創新及科技基金下的公營機構試用計劃資助，開展為期兩年研發項目。

▲ 在創新科技署、環境保護署及香港中文大學的支持下，生產力局綠色生活與創新部研發出全港首個自動將廚餘分解成漿液的廚餘轉化系統「廚餘再生俠」(Food TranSmarter)，並於去年9月起在中大4間食堂進行試行計劃。

經過一年研發後，這部全港首個廚餘分解漿液系統在香港中文大學的支持下，在該校4間食堂開展試行計劃，並命名為「廚餘再生俠」（Food TranSmarter）。「廚餘再生俠」是全港首個揉合機械及生物分解技術將廚餘分解成漿液的系統，設有「除臭機組」（Odour Control Unit），在分解廚餘及抽取廚餘漿液時減低臭味，而系統亦能自動分隔垃圾，將廚餘轉化為漿液，方便整個廚餘回收過程。現時餐廳只需收集廚餘，將收集桶直接推至系統回收點，然後簡單按下所屬餐廳的按鈕，系統就會自動分隔垃圾，將廚餘分解成漿液，每星期安排兩次吸缸車到場抽取漿液，運往政府轄下中央廚餘處理，再轉化電能。

▲ 「廚餘再生俠」(Food TranSmarter) 揉合機械及生物分解技術，能將廚餘分解成漿液，供發電用途。

▲ 生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華博士介紹系統如何把廚餘轉化成漿液。

▲ 食堂職員只需簡單按一個鍵，即可以把所收集的廚餘轉化成漿液，同時可計算食堂收集廚餘數量。

目前這部位於中大的示範系統每日最多可處理500kg廚餘，由試行至今已處理25噸廚餘。將來系統可設計為每日處理2噸廚餘，適合一般大型商場使用，1噸廚餘可轉化為300度電，約為一般香港3人家庭一個月的用電量。生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華博士指，「廚餘再生俠」技術大大簡化廚餘的收集處理過程，全面改變廚餘收集生態，配合全球轉廢為能的大趨勢，令廚餘不用運往堆填區；並改變大眾的心態，讓商戶、市民更容易實踐廚餘回收，為源頭減廢努力。

三大優勢解決痛點 促進源頭減廢

事實上，「廚餘再生俠」擁有三大特點，首先是包容性高，過往的廚餘回收方法是需要源頭先作仔細分類，將垃圾完全分開；利用新系統只需將廚餘簡單分類，已可負荷及處理骨頭、飲管、小型膠袋、餐具等難分解物。一般飯菜15分鐘至1小時已能分解；至少高達97%收集物可轉化成廚餘漿液，而吸缸車只需10-15分鐘便能完成漿液抽取。

第二就是流程簡單，以往廚餘需暫存於廚餘桶直至收集車於指定時間來收集，或有衛生、臭味等問題；新研發系統可解決此痛點，餐廳可自行安排時間運送廚餘到收集系統，節省空間。而廚餘分解後，漿液會暫存於儲存缸內，吸缸車現時只需每星期到校兩次收集漿液，減輕中央處理負擔。



第三就是乾淨企理，特設「除臭機組」，為將廚餘轉化系統融入社區，廚餘的傾倒、處理程序，以及漿液的回收步驟，需作全面考慮，系統不但簡化了程序、減少了人力資源，亦減少了對周邊環境的影響。

▲ 漿液收集缸車每星期收集系統所儲存的漿液，而不需要每日安排收集。

創新及科技基金助研發 有望普及至商場及屋苑

馬耀華博士補充指，「廚餘再生俠」在中大4間食堂測試，至今反應不俗，正籌備商品化。馬期望這個系統可在不久將來於商場及屋苑應用，「不少商場及大型屋苑地庫及停車場等位置都適合放置這個系統，這項研發證明在香港做好廚餘回收，並非不可能的任務。」

創新及科技基金下的公營機構試用計劃於2011年3月推出，旨在資助製作原型或樣板及／或在公營機構內進行試用，以促進和推動創新及科技基金項目的研發成果實踐化和商品化。由研發中心及指定本地公營科研機構完成的所有創新及科技基金研發項目，均合資格申請試用計劃的撥款資助。公營機構試用計劃申請機構必須是進行研發項目的研發中心／指定本地公營科研機構或擁有項目成果知識產權的公司。最高資助額為原來研發項目實際開支的50%，如由研發中心負責進行或統籌的項目，其撥款上限更可為原來研發項目實際開支的100%。

▲ 生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華博士 (右二) 及「廚餘再生俠」研發團隊。

▲ 「廚餘再生俠」(Food TranSmarter) 設有「除臭機組」（Odour Control Unit），在分解廚餘及抽取廚餘漿液時均能減低臭味。

（資料由客戶提供）