中醫淋症症狀以尿頻尿急、尿量少而尿道澀痛為特徵，甚則小腹拘急並見血尿，而此病症較多見為女性患者。西醫尿道炎與中醫淋症病徵十分相似，故尿道炎可參考中醫淋症辨證及治療。此外，淋症切勿「錯把馮京當馬涼」與淋病相混淆，後者為性傳染病，因感染淋病雙球菌引致，病見尿道排出黏稠分泌物，重症延醫者更可影響腦神經及生殖系統功能。

中醫認識到淋症的發病機制為濕熱積聚下焦，影響膀胱的氣化功能致病。病因虛實夾雜，常見為由於身體正氣不足，或久處濕地，平常飲食不節，外濕內濕同氣相求，以至濕熱蘊結膀胱、氣化失司，致病症急性發作。急症若治理得當，往往迅速痊癒。但假若體虛明顯，使濕熱纏繞難清，則可變生慢性淋症，病候反覆難癒。

中醫細緻分型不同兼證的淋症。例如以小便急澀為基本症狀，再按症狀例如小腹脹痛、血尿、尿道灼熱、小便混濁或小便排出腎石，將病症分為氣淋、血淋、熱淋、石淋、膏淋、勞淋證型。

正如《景岳全書．淋濁》提及「淋之初病，則無不由乎熱劇」所言，淋症基本症病因病機為熱擾所致，故治療方法以清熱為主，祛濕通淋為常，繼而按氣血熱石膏淋的分型予以治療。臨床常用黃柏、車前草及土茯苓等，加入相應證型的中藥施治。

要加快康復或避免復發，患者飲食應避免煎炸辛辣等刺激性食物，同時建議多進食蔬菜及低糖份水果，飲用充足溫暖清水。食療方面可飲用茅根馬蹄水，採用茅根1両、馬蹄4両，材料洗淨後以清水8碗煲煮半小時。

另一方面，亦可配合穴位按摩，按壓太沖、三陰交及陰陵泉穴位，消利肝經及下焦膀胱濕熱。太沖穴位於足背足拇趾及次趾間趾蹼後緣；三陰交於足內踝尖上3吋、脛骨後緣凹陷中；陰陵泉於膝內側脛內側踝後下方凹陷處。

注意日常清潔，多食新鮮蔬果及飲用充足暖水，能有效加快淋症自癒痊癒。但若症狀反覆發作或多個兼症，則應適時向醫生或中醫師求助。

▲ 中醫談尿道炎（iStockphoto圖片）