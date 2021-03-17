從3個W解說疫苗（一）

茶餘飯後最熱話題，不對，應是比茶飯更熱的話題，當然是：「醫生，唔打針得唔得？」疫苗接種計劃已展開，市民關注理所當然，尤其當傳媒和社交平台上充滿流言，意見兩極化，何去何從是切身問題。

醫生嘗試理性解說疫苗接種的3個W，即是Why（為何）、When（何時）及Which（哪個）。

為何？市民需要接種疫苗的原因很簡單，就是為減少感染新型冠狀病毒的機會。這將不會是百分百預防，而是大大減低風險，而當大部分市民接種疫苗後，互相傳染的機會便進一步相對減少，進而達到所謂Herd Immunity（群體免疫），社會才有機會回復正常，所以，接種原因極簡單，為己為人、為社會為國家。

何時？另一角度就是問：「等甚麼？」不少市民想遲些接種，以便察看別人副作用多寡才作決定，有點「怕行先死先」的心態。問題是：靠身邊朋友或網上流傳的經歷，並不準確。審批疫苗的三期研究，已綜合有數萬人的毒性報告，例如輝瑞／BioNTech疫苗「復必泰」三期研究有43,252人入組，只有兩人接種後死亡，而死因也不能確定跟疫苗有關（見註）。當傳媒只關注個別嚴重事故，而忽略整體安全資料，市民再等也只會聽到偏見。疫苗毒性分析，分為短期和長期，短期實已在醫學期刊發表，毋須再等；而長期毒性可能要待數年後，才可作出評估，要等也等不來。

市民另一個想等的原因，是希望有更多選擇。這想法合理，好幾種疫苗將會相繼上市，但問題是新的並非代表較好，只可能是發展較遲。

至於哪種疫苗較好？明日分解。

註：Polack et al N Engl J Med 383：2603，2020