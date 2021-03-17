中國手機應用普及到每個生活細節，現在確實是可以不帶銀包身份證出街，但不能不帶手機。影響所及，就是如何解決手機在外面充電的問題。手機沒電的話，付不了費，哪都去不了，因為已沒現金在身。這就可以理解，連專做流動充電生意的服務，都可以搞上市了。最近宣布要在美國上市的，是叫怪獸的充電服務公司。

於是看一下這行當真能賺錢嗎？平時帶多個充電器不就沒問題，不用在外面充電了嗎？然後留意一下中國市面這充電裝置，真的密度極高。基本上，好多店家都在顯眼位置裝上這樣一個小怪物：大約一呎多高度，內裏有大約二十格，掃碼後可取出一塊充電板，你就抽出充電板去為自己手機冲電，充完之後再歸還。

印象中不貴，可能是一元（人民幣，下同）一小時，但最近在一綫城市，最高已去到一小時四元。需求還真的挺大，因為像成了個習慣，不想帶另一塊大舊充電寶出街，人們去甚麼地方稍為停留一小時的話，都會習慣性去充電，心理上會更有安全感。沒辦法，消費、睇短視頻、刷朋友圈保持聯絡，都靠手機。

這個市場消費有多大規模？看怪獸的公告，單它們公司是一年營收二十多億人民幣，每個月有二億（但又是營業額在升，純利在減）。

這門生意得以成功，決定因素是充電架要鋪得廣，現在見到除餐廳商場外，街邊小舖（煙酒店、小餐館等）都有一座，形成路上密集充電點。要做到這點，即要花大成本去增大投放點，意味給店家的佣金也大漲。要短時間佔據更多點位，現在直情要用代理去每個城市鋪點，大大增加了中間開支，以至充電費現都不斷提升。但由於貴極感覺上也是幾塊錢，所以人們還是頗願意付這充電費。