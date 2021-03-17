「一體兩翼」 助港經濟再次騰飛

3月11日，全國人大表決通過了《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，對香港的選舉委員會和立法會的組成、規模和選舉程序，作出一定程度的修改。這是繼去年6月香港國安法出台之後，中央治港又一重大舉措，其核心是愛國者治港。它與香港國安法並駕齊驅，為一國兩制保駕護航。一國兩制為體，香港國安法和愛國者治港雙雙為翼，即「一體兩翼」，有助香港經濟更好地融入國家發展大局，再次騰飛。

亂港分子進議會 威脅國家安全

一國兩制在香港實施20多年，取得了舉世矚目的成就，例如香港不斷抓住內地改革開放的機遇，順勢而為，靈活轉型，發展成為國際金融中心、航運中心、貿易中心。但在這過程中，香港社會也經歷了風風雨雨：例如23條在立法會立法受阻、2014年戴耀廷為首的反對派挑起的佔領中環運動、近兩年香港社會發生的一系列街頭暴動、亂港分子透過選舉堂而皇之地進入立法會和區議會，並有進一步的奪權野心。

他們肆無忌憚地「攬炒」，拿着政府發的薪金，幹着反社會的勾當，甚至有人打起港獨旗號，明目張膽地勾結外部勢力，乞求他們的外國主子來干預香港事務，制裁中央政府和香港；更讓人不可接受的是，香港政府部門的某些職員，甚至不願效忠自己國家的憲法和香港基本法。

這些舉動嚴重破壞了香港的社會秩序和行政立法關係，阻礙經濟發展，影響人們的正常生活，也威脅到一國兩制的實施和國家安全。

上述事實清清楚楚地提醒我們，香港的選舉和用人制度出問題了，單憑香港國安法，還不足以解決上述問題。為了有效地落實一國兩制，就必須調整、完善香港的選舉制度，必須堅持愛國者治港，這是歷史的總結和時代的呼喚。一國兩制、香港國安法和愛國者治港，將共同構成中央對香港的管治體系。

首先，一國兩制是中央對香港回歸後的制度安排。一國兩制清楚表明，香港是中華人民共和國領土不可分割的一部分，國家對香港擁有完整的主權和全面管治權；在行政方面，中央亦可以對香港特別行政區實行部分授權，這些授權可根據內外部實際環境變化，進行適時調整和完善，純屬中國內政，外國無權干涉。在涉及國家安全和發展利益問題上，中央該出手時必出手，這是天經地義的。

實施國安法 港社會回歸穩定

其次，香港國安法是香港實施一國兩制的重要法律保障。香港回歸後，受到境內外多重勢力干擾，23條立法始終無法落實，一定程度上成為了國外勢力企圖顛覆國家政權的戰場，為確保國家安全、香港社會穩定、經濟發展、民生改善，國家及時制定港版國安法。從效果來看，自國安法實施以來，香港社會回歸穩定和平靜，那些有違國安法的不法之徒，正在得到應有的懲罰。

盡管特朗普政府對部分中國企業實施「制裁」，但是國際投資者對香港的信心增強，去年流入香港的資金仍高達500億美元，港元滙率一再觸及強方兌換價，需金管局出手干預市場，買入美元；去年香港的IPO集資額為全球第二，目前港股市值一直在50萬億港元歷史高位徘徊。由此可見，聰明的資本不顧國際反華政客們的反對，對香港國安法投下信心票。

愛國者治港 一國兩制組織保障

第三，愛國者治港是香港實施一國兩制的組織保障。毛澤東主席曾說，政治路綫確定之後，幹部就是決定的因素。在香港實行一國兩制，不僅需要全社會的共同努力和智慧，更需要香港管治團隊引領，但由於選舉制度有漏洞，各級管治團隊裏混進了亂港者和攬炒者，令一國兩制實施嚴重受阻。教訓告誡我們，愛國者治港是各級管治團隊選舉、選拔起碼和必須的政治要求。不愛國何以愛港？不愛港何以治港？

新的選舉辦法，就是要將愛國者選進管治團隊，而國安法則將反中亂港分子清理出管治團隊，「兩翼」同時發力，確保一國兩制行穩致遠。

當然，對管治團隊而言，除了政治標準之外，還需要進行施政能力培養培訓。本人建議國家行政學院在香港設立函授學部，盡快大面積地對香港各級各類管治團隊進行必須的培訓，以強化各團隊對國家的認知和認同，提升其管治能力和技巧。

總之，「一體兩翼」是中央對香港管治的一個不可分割的有機體，其內涵將與時俱進，不斷豐富、完善，確保中央管治權和國家安全底綫，確保香港更好地融入國家發展大局，強化國際金融中心發展和創科中心建設，服務國家，得益香港，造福港人。

▲ 全國人大日前表決通過了《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，對香港的選舉委員會和立法會的組成、規模和選舉程序，作出一定程度的修改。（資料圖片）