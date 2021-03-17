發展數碼經濟 資源需放對地方

新一份財政預算案宣布派發5,000元電子消費券，供市民在本地商戶及其網店購物。疫情加速人們將日常生活遷移至網上進行，不少傳統行業也加快數碼轉型，以迎合市民新消費模式及習慣；另一邊廂，政府持續增撥資源，支援各行各業數碼化，並推動電子政府。但官、商、民更多地應用數碼科技，是否足以推動數碼經濟發展？

全球最先進數碼經濟體 港排第三

早前萬事達卡與美國塔夫茨大學弗萊徹學院共同發布「數碼智能指數」，指香港為全球最先進數碼經濟體第三位（88.12分），僅次於新加坡及美國，香港亦憑較高的絕對得分和迅速的數碼發展趨勢，被評為全球「超級領先」經濟體。

指數的評分細項，有助我們了解成熟數碼經濟的必備條件。指數主要分為數碼進程和對數碼化科技的信任兩部分，連同逾358個指標，為全球經濟體的數碼經濟發展評分。前者追蹤2008至2019年間90個經濟體發展數碼經濟的數據，並予以評分；後者則比較各地民眾對新興技術的看法和行為，並評估當中42個經濟體的表現。

數碼進程可分為4大關鍵驅動因素：制度環境、需求情況、供應情況，以及創新和改變。

一個經濟體若善用「本地製造」的創科研發成果，便能增加競爭力，促進經濟增長。香港在數碼進程的創新及改變，排名全球第二（86.37分）。從當中部分細項，我們可以思考香港未來能否維持優勢。

缺創科人才 STEM配合待探討

人才是成就創科產業的核心動力，然而本港的人才庫或未能應付創新數碼經濟的發展需要。香港現時研究人才數目偏低，以每千名勞動人口計算，研究員的數目在2018年僅有6.6名，低於經濟合作及發展組織平均8.7名。

欠缺創科人才，自然需要培育。港府自2015年推行STEM教育，資源投放有所增加，惟本地STEM教育仍有課時不足、教師專門知識或信心不足、欠缺支援，以及教學指引含糊不清的問題。資源該如何分配、在投放資源以外需要甚麼配合，都有待進一步探討。

消費者願意和有能力相信數碼創新成果，並基於信任，採取行動去理解和適應它們，也是數碼經濟持續邁進的重要因素。指數的信任部分圍繞信任給予者（公眾）的行為和態度，以及信任保證者（企業和機構）提供的環境和體驗，共4個關鍵範疇。

港數碼環境 未夠安全可靠

香港在體驗一環得到68.71分，排名第三；行為範疇更得到全球第二（75.77分）。研究顯示，香港為大眾市民提供近乎無縫的數碼化體驗，在行為和體驗兩個範疇，展現出在未來「超越現有」的優勢。

惟在提供可靠數碼環境方面，本港獲55.15分，全球排名20位，在亞太區落後於新加坡、新西蘭和日本；態度範疇更只得34.93分，排第34位。

指數反映本港的數碼環境未夠安全可靠。它從私隱、安全性和問責措施3個層面，找出在數碼環境中建立信任的機制，評估相關機制的可靠程度。

指數研究經濟體中對市民私隱的法律保障，以及機構是否支持網上匿名措施；至於安全性則透過網絡攻擊及勒索軟件事故的數據，評估用戶在網上世界所面對的安全風險；另外，當安全和私隱事故發生後，是否具有問責措施，讓用戶可以追究出事機構，以及減輕事故的不良影響。

香港近年多次發生國泰和選舉事務處等機構大規模洩露市民個人私隱資料的事故，受害者甚至被隱瞞多時，而且無從追究。雖然香港設有個人資料私隱專員公署，負責守護市民私隱，卻不時被指缺乏全面刑事調查及檢控權力，形同「無牙老虎」。

加強法例保障 提升用家信心

發表指數的萬事達卡認為，香港需要加強安全性、私隱、問責措施方面的工作，故建議政府訂立相關政策及法例，監管業界使用消費者個人資料的手法和運用安全科技。

早前WhatsApp要求全球用戶同意將其資料與母公司共享，歐盟地區用戶因個人資料私隱相關法例嚴格保障而未受影響，正正反映法律對企業的規範作用。

當然，企業本身不能忽視與客戶建立信任，故應通過提升自身安全技術，教育客戶相關風險以提升其安全意識，而當發生安全風險事件時，服務機構亦應及時提供補償方案、漏洞修復證明和支持服務。

疫情下上網購買日常生活用品、處理銀行帳戶事務等已成習慣，短時間內催生一連串數碼化產業，背後有賴本地發展成熟的數碼經濟。透過拆解數碼智能指數，我們認識到發展數碼經濟需要多方條件配合，資源除了用作鞏固優勢，也要投放在彌補不足的範疇。

▲ 香港欠缺創科人才，雖然政府已投放資源推動STEM教育，但課時、課程支援均未能配合。（資料圖片）