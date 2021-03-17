家長善誘導 防子女墮裸聊陷阱

本港有社區組織呼籲警惕裸聊勒索問題，尤其不要隨意下載手機App。兒童於疫情下的上網時間較長，惟家長羞於啟齒，難以幫助兒童警惕防騙，他們出事後亦較難及時求助。

小童群益會表示，近期收到多宗裸聊勒索的求助個案，騙徒犯案手法相似，通常會先在交友軟件上認識受害者，在取得他們的信任後會邀請他們裸聊，並游說他們下載一款名為「糖果」的手機App，該App可竊取電話內的資料，騙徒會隨即威脅受害者支付1萬元，否則將偷錄下來的裸聊影片發送予他們的家人與朋友。組織呼籲不要安裝該App，並向信任的機構求助。

裸聊勒索案 去年首9月增3倍

據警方數字顯示，去年1至9月期間有616宗裸聊勒索案，比前年同期上升逾3倍，當中95%受害者是男性，4成人是學生，不少青少年因停課及其他防疫措施，長時間留在家中，難免感到沉悶而上網社交。因此騙徒會在社交網上以性感頭像吸引受害者裸聊，再用截圖勒索他們。

時下不少手機與電腦都有家長監護功能，讓家長遙距過濾子女可接觸的網上內容，但並非所有家長都善於使用此類科技。

子女瀏覽色情網 8成家長難防

有政黨調查發現，逾8成家長沒有方法防止子女瀏覽色情網站，更有47.9%從來沒有與子女談及性教育，主要原因包括不知從何入手、羞於啟齒、及以為孩子長大後自然明白。

美國聯邦調查局（FBI）去年為當地家長提供有關裸聊勒索（sextortion）的文件中強調，與子女談及與性有關的議題甚為重要，包括健康的伴侶關係特徵、尊重自己與他人的邊界、何謂「同意」（consent）、及拒絕一切讓自己感到不舒服的性行為，讓兒童明白對方若在自己不情願的情況下堅持與自己裸聊，不能換位思考，則未必是適合交往的對象。

遇求助 先了解原因陪度難關

本港家庭計劃指導會亦表示，家長在子女求助時勿一味責怪他們，因子女向自己求助是信任的表現，家長應先了解子女為甚麼要裸聊，陪伴他們度過難關，若子女情緒受到困擾，亦應尋求專業協助。警方呼籲，若懷疑有騙徒利用裸聊行騙，應立即致電「防騙易」熱綫「18222」。

疫下兒童難免因無聊而更易接觸裸聊，如何讓他們的生活更充實有助預防騙案發生。本港救助兒童會去年便鼓勵學生參加本港首屆「What's Your Story？」短片創作比賽，反思及分享疫情期間的安全上網方法。家長平時更應盡量向子女普及相關知識，並在他們有需要的時候耐心陪伴。

▲ 兒童於疫下難免因無聊更常瀏覽網站，家長應多留意子女接觸的網上內容，以免墮入陷阱。（資料圖片）