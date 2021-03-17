任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升

疫情衍生了宅經濟，早前任天堂的《集合啦！動物森友會》、《健身環大冒險》等遊戲在全球大熱，為公司帶來可觀的業績增長。最近有消息報道，任天堂預計新財年的Switch銷量將出現持平或提高，而遊戲銷量則預計增

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