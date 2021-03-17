任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 行政人員版 2021/03/17 分享： 疫情衍生了宅經濟，早前任天堂的《集合啦！動物森友會》、《健身環大冒險》等遊戲在全球大熱，為公司帶來可觀的業績增長。最近有消息報道，任天堂預計新財年的Switch銷量將出現持平或提高，而遊戲銷量則預計增 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 今日 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 2021/03/16 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 指紋解鎖回歸要等iPhone 13？ 2021/03/16 指紋解鎖回歸要等iPhone 13？ 三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場 2021/03/15 三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場 Netflix測試新功能 防非同住共享帳號 2021/03/15 Netflix測試新功能 防非同住共享帳號 任天堂 Switch 商業 疫情 經濟 銷售 軟件 遊戲 科技硬件 科技軟件 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入