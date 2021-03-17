Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 行政人員版 2021/03/17 分享： 蘋果（Apple）去年12月宣布推出Fitness+服務，並率先在美國、英國、澳洲及加拿大等地推出。據外媒報道，最近Apple電視盒提供的Apple Fitness+健身服務，屢次出現故障，Apple ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 今日 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 2021/03/16 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 指紋解鎖回歸要等iPhone 13？ 2021/03/16 指紋解鎖回歸要等iPhone 13？ 三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場 2021/03/15 三星後日發布會 3款Galaxy A手機料登場 Netflix測試新功能 防非同住共享帳號 2021/03/15 Netflix測試新功能 防非同住共享帳號 Apple Watch Apple TV 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 服務 健身 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入