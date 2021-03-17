疫下失業升不停 大增車費堅離地

本港最新失業率再升0.2個百分點，高見7.2%，與就業不足率同創2004年以來新高。本地就業景氣在亞洲墊底，打工仔朝不保夕，行政會議同日卻宣布，批准4間巴士公司大幅加價，最多達到12%，時機甚差。當局上調交通補貼限額無疑能稍紓民困，惟更可取的做法是仿效近鄰先暫緩加價，長遠再協助改組路綫開源，增加競爭力。

職場仍未見底 巴士加幅新高

去年12月至今年2月經調整的失業率升至7.2%，再多8,300人加入失業大軍，總數突破26萬。除了最重災的餐飲服務業稍稍喘定在14.1%，零售、教育，以至理應是疫下贏家的郵政及速遞業等普遍惡化，行會此時批准巴士大幅加價，儼如在市民傷口上灑鹽。

據人力機構ManpowerGroup的調查，本地就業展望在亞太區「包尾」，第二季有意裁員的僱主仍有24%，多過準備增聘者兩個百分點。相反，成功控疫的台灣、新加坡和澳洲，請人較炒人的比率多於17至24個百分點。

不少本地草根基層要勒緊褲頭之際，行會竟批准4家專營巴士公司下月4日起加價，城巴及新巴分兩階段加價共12%，嶼巴加9.8%，九巴實加5.8%，整體加幅屬2006年可加可減票價機制推出以來最大。

雖然政府表示，9成乘客下月每程額外車費不逾1元，至明年初亦不會超過1.5元，但港鐵8折優惠月底亦會到期，有學者相信，其他公共交通或會仿效巴士爭取加價，惟恐經濟尚未復甦，通脹已然攀升。

4家巴士公司去年保住了過去約7成的載客量，與專綫小巴相若，卻勝過只剩5、6成生意的紅色小巴。當局解釋，隨着防疫抗疫基金紓緩措施完結，個別巴士商收入下降，惟抗疫、人力等成本皆升，財政非常嚴峻，就算加了價，相信仍要明年才再有錢賺。

澳星凍結車費 港「民情」雙輸

不過，綜觀亞太近鄰，澳洲昆士蘭已宣布今年凍結公共交通收費，讓公眾穩步走過疫後復甦，西澳洲亦正鎖定交通等多項公共服務費用1年。新加坡為減乘客負擔，仍在凍結地鐵及公共巴士車資1年，起碼今年9月才會檢討應否補回相關增幅，公眾觀感自然較好。

當然，新加坡公共交通2018和2019年都有加價，政府亦正每年補貼巴士商起碼10億坡元（約58億港元）；九巴和嶼巴明明各有7年和13年沒漲車資，只屬「追落後」，但港府只提升交通補貼上限，沒增加補貼率來紓減更多衝擊，結果在民情上雙輸。

撇除新冠疫情的重擊，自港府1999年認定以「鐵路為主」的公共交通規劃之後，不論巴士、抑或小巴，其實早已因為鐵路網日益完善，經營愈見困難。當局聲言，將鼓勵及協助專營巴士公司開源節流，今後倘能放寬路綫招標、重組路綫和增設分段收費等，拆牆鬆綁，固然有望提升收入，惟亦不能忽略有可能挫損小巴，顯然要更宏觀地同時整合兩者，避免路綫重疊、定位模糊，缺乏競爭力。

責任編輯：劉婉雯