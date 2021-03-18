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從3個W解說疫苗（二）

副刊版 2021/03/18

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昨日談到，接種疫苗為己為人，而時間方面，實在並沒有重要等待的原因，今回探討疫苗的選擇。港姐選舉要智慧與美貌並重，疫苗選擇除了「有效率」與「毒性」並重外，更有不少外在因素左右決定。

先說「有效率」，普羅大眾可能會簡單地認為，疫苗有效率達九成一定好過七成，而七成又好過五成，若要接種的話，當然要選最高「有效率」的。只是，大部分市民不知曉這「有效率」是如何計算（過往文章已詳述）出來的。事實上，「有效率」只是統計數字，並非指個人免疫能力的多寡，對個人來說，只會是有效或無效。再加上不同研究，是在不同地方、不同群組、不同危機下進行，故此，不同研究的「有效率」是不能作比較的。

至於毒性方面，主要可使用的疫苗已完成三期研究，即是一半群組接受疫苗，另一半接受安慰劑，在這樣嚴謹監察下，才能理解不良反應是否跟疫苗有關。按現已刊登文獻顯示，疫苗已知毒性並沒有異常危險，當然藥物定有風險，這顧慮必須跟接受疫苗所得的好處作比較，風險跟好處對比下，才能作出明智決定。

現時，媒體只着重報道不良事故個案，而非理性地平衡疫苗好壞，就如乘搭公共交通工具定有發生意外的可能，但不會因此而不使用交通工具。

外在因素眾多，其中最危險是政治，當全球經濟依靠疫苗成敗，背後必有多方政治因素和原因，去影響大眾對不同疫苗的觀感，但最重要還是按科學辦事，而今天的科學數據，是支持使用已上市的疫苗，亦沒有數據能分高下。既已概談疫苗的3個W，那麼，醫生接種了沒有？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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