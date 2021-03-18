荃灣海之戀商場Jetso瘋搶周 每日免費瘋搶現金券

荃灣OP Mall海之戀商場推出Jetso瘋搶周，只需登記成為CHILL Club會員，由即日起至3月21日期間登入活動網站，即可免費瘋搶達70間指定商戶的現金券。

Jetso瘋搶周的現金券款式會於每日

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