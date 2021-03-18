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啟田商場x本地藝術家B.Wing 大玩AR展覽設6大打卡位

副刊版 2021/03/18

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去年開始全面優化的藍田啟田商場，最近以全新面貌示人，更引入不少人氣食店及品牌，藍田人又多個新蒲點！而翻新後的首個大型活動，就是與本地藝術家B.Wing合作舉辦「Key to Fun」活動，由3月24日

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欄名 : Jetso

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