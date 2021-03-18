馬拉過江龍越好推出雙重優惠 75折購買晚市二人套餐

有32年歷史兼且在大馬有7間分店的過江龍越好Pho Vietz，去年9月正式登陸沙田連城廣場，成為首間海外分店。為感謝一眾食客支持，餐廳由即日起至7月1日推出網上預訂美食優惠，喜歡越菜的朋友絕對不容錯

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