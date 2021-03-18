馬拉過江龍越好推出雙重優惠 75折購買晚市二人套餐 副刊版 2021/03/18 分享： 有32年歷史兼且在大馬有7間分店的過江龍越好Pho Vietz，去年9月正式登陸沙田連城廣場，成為首間海外分店。為感謝一眾食客支持，餐廳由即日起至7月1日推出網上預訂美食優惠，喜歡越菜的朋友絕對不容錯 ... 欄名 : Jetso 最新專欄文章 更多 啟田商場x本地藝術家B.Wing 大玩AR展覽設6大打卡位 今日 啟田商場x本地藝術家B.Wing 大玩AR展覽設6大打卡位 海港城推食飯打卡贏餐飲獎賞 送餐廳$100美食優惠券 今日 海港城推食飯打卡贏餐飲獎賞 送餐廳$100美食優惠券 荃灣海之戀商場Jetso瘋搶周 每日免費瘋搶現金券 今日 荃灣海之戀商場Jetso瘋搶周 每日免費瘋搶現金券 一田BB用品展 逾千款貨品低至3折 2021/03/11 一田BB用品展 逾千款貨品低至3折 牛魔推白色情人節6道菜套餐 可獲韓國人氣belif護膚品 2021/03/11 牛魔推白色情人節6道菜套餐 可獲韓國人氣belif護膚品 餐廳 餐飲 美食 商場 Facebook 展覽 荃灣 AR 越南 下午茶 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入