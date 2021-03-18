港當參考「李悝變法」 4大改革

約2,500年前，戰國時代由魏、趙、韓「三家分晉」拉開序幕，其中魏國分到了現今山西省西南部一帶，土地肥沃，農業產量較高，又是各諸侯國經商的黃金位置，但是這些先天優勢卻帶來了危機：首先，魏國被趙、楚、齊、秦等強國夾在中間，特殊的地緣格局導致魏國容易出現戰亂和被侵略；另外，戰國時期的間諜活動頻繁，魏國的中間位置造就她成為間諜天堂和情報中心。放眼今日，香港與當年的魏國都作為交通樞紐，經濟活躍，又是各國的磨心和間諜天堂，何其相似！

魏國起用李悝 稱雄戰國

面對種種危機，魏國的君主魏文侯雄才大略，招攬賢才，任用了一批出色的政治家和軍事家，使魏國成為戰國早期的強國，其中最關鍵是起用李悝，進行了一系列變法，使魏國得享連續數十年的強盛國勢，並帶動了戰國時期的變法潮流。

李悝變法的內容主要有4方面：一、改革官吏選拔制度，取消世襲制，招募賢才；二、改革土地制度，廢除井田制，將貴族的土地收回，再分配給農民，又推出合理的土地稅收制度，鼓勵老百姓開墾荒地；三、實行法治，清晰列出政府職能及軍功獎勵等，寫下了中國歷史上第一部法律文本《法經》；四、改革軍事制度及軍隊編排，加強國土安全。是巧合還是歷史不斷重複，這4項變革放諸今日的香港，又何其合適！

港公僕選拔 自回歸無大變

吏治方面，香港自回歸以來，公務員的選拔和升遷機制一直未有重大改變。政務官大都被訓練成「執行者」的角色，被批評欠缺長遠策略眼光，對國情認識不足，又缺乏配合國家發展的心態，在推動一些內地與香港合作的政策時，有時對大局考慮不足，甚至陽奉陰違。

時至今日，是否應該考慮改革公務員的選拔方式？筆者認為，香港的大學可增加來自大灣區的內地生作為本科生的比例，並提供獎學金減輕其學費壓力。當局也可放寬內地生畢業後的工作和居留限制，接受他們進入政府工作，從而開拓更廣闊的人才資源庫。培訓方面，當局可為現職公務員加強國情培訓，列為每年必修之課程，作為升遷評核的標準。公務員的輪調亦不限於香港特區內，港府可增添一些位於大灣區的崗位，派更多公務員嘗試在大灣區工作一段時間，令他們更深入了解內地政府的運作，建立關係網，為將來工作上的融合打好基礎。

經濟方面，土地資源問題是重中之重。如何打破大地產商的壟斷，減低經營者的租金壓力和市民的住屋成本，都要急切找出方案。囤積經年而又不積極開發的土地應否被政府收回？改變土地用途的繁複過程可否簡化？舊區重建能否更快、更有效率？一如內地把橫琴島部分土地撥劃給澳門政府建設澳門大學新校區，香港又是否可以利用大灣區的土地資源，幫助解決住屋問題？

司法方面，香港一直以來對其司法制度引以為傲，然而近年愈來愈多案例顯示出，一些數十年前制定的舊法例不合時宜，需要更新。例如年前港府控告Uber司機非法取酬載客的案件，雖然符合法規，但也阻礙現今新經濟的發展，未能與時並進。之後當局又對這類經營採取「隻眼開，隻眼閉」的態度，代表一些官員對法例的審視和更新一再重複採取拖字訣，抗拒改變。

新選舉制 防政府運作癱瘓

國家安全方面，香港多年來被稱為間碟天堂，許多從事敏感政治任務、企圖顛覆國家的人以各種身份潛伏其中。幸好國安法在去年訂立，使香港在國家安全方面重回正軌，人大剛通過的新選舉制度，更可以防止口稱愛國、實則「掛羊頭賣狗肉」的人進入立法會，然後企圖控制議會，癱瘓政府運作。

2,500年前，李悝大刀闊斧在上述4方面下重藥改革，結果為魏國帶來數十年的強盛，稱雄戰國。今日，香港同樣要在這4方面改革，並需要以新思維打破舊格局。回歸24年來，當香港出現問題的時候，當局都以「打補釘」式的修訂機制，在政制及法例上進行小打小鬧的更新，這種方法已經不合時宜。希望剛過去的人大會議為香港帶來新氣象，也引出變革香港的曙光，並為香港帶來長治久安和未來數十年的繁榮昌盛！

▲ 人大剛通過的新選舉制度，可以防止口稱愛國、實則「掛羊頭賣狗肉」的人進入立法會，然後企圖控制議會，癱瘓政府運作。（資料圖片）