Apple Car委外代工 料年產100萬輛 行政人員版 2021/03/18 分享： 近日市傳蘋果（Apple）搶攻電動車市場，包括與不同汽車製造商商談研發Apple Car事宜。 據花旗環球證券分析師Jim Suva最新發表報告稱，蘋果料將透過委外代工生產電動車Apple Car，並推 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 維基百科針對科企 擬推收費版 今日 維基百科針對科企 擬推收費版 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 2021/03/17 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 2021/03/17 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 2021/03/16 WhatsApp研新功能 可調整錄音播放速度 指紋解鎖回歸要等iPhone 13？ 2021/03/16 指紋解鎖回歸要等iPhone 13？ 商業 科技行業 科技產品 Apple 電動車 產品 亞洲 汽車 鴻海 Panasonic 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入