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Apple Car委外代工 料年產100萬輛

行政人員版 2021/03/18

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近日市傳蘋果（Apple）搶攻電動車市場，包括與不同汽車製造商商談研發Apple Car事宜。

據花旗環球證券分析師Jim Suva最新發表報告稱，蘋果料將透過委外代工生產電動車Apple Car，並推

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欄名 : 科技新知

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