政改要理直氣和 為港人添幸福感

中央官員一連三日為完善本港選舉制度，聽取香港不同界別逾千名有代表性人士，對包括未來行政長官和立法會產生方法的政制改革意見。經歷近年連串社會動盪後，港區國安法去年實施後，社會表面大致恢復平靜；至於選舉改革，將是今後能否由大亂走向大治的關鍵。管治班子無疑應由愛國愛港人士出任，惟必須德才兼備，才幹與賢德同樣不可或缺，只有穩妥逐步解決積存已久的社會經濟矛盾，市民才會有幸福感，同時要如實反映民情向背，才能打好人心回歸的基礎。

本港前年爆發嚴重動亂，港府管治備受衝擊，並且威脅到國家安全。中央去年中雷厲推行港區國安法，大致已收拾亂局，但為求香港長遠穩定向前發展，全國人大提出對香港選舉制度作重大改革的方案，其重要程度，儼如重新構建整個管治體制。

大亂到大治 需有好人才做實事

「愛國者治港」的根本原則毋庸置疑，港人對過去立法會以粗暴惡劣手法，任意拉布癱瘓本港施政，早已深有怨言。要改善管治，首要選對人，即做實事的好人才，而且不但有能力，還要有公信力，獲市民信任和支持。

要港人由衷委以票選代議士和特首的重任，選舉委員會未來應網羅不同界別的精英，加強廣泛代表性。市民會期望議員才德兼備，如功能組別議員至少應有勝人一籌的行業識見和人脈，才能得到尊重和支持，有公信力以及政治能量去推動正面變革。

在今次改革過程中，除了管治制度上要確保做到愛國愛港者治港丶反中亂港者出局外，希望亦可反映大部分港人的意見和價值觀，是否可將本港由大亂變為大治，逐步有效解決深層次問題，如貧富懸殊、住屋問題，市民期待從中有較好的變化，為生活帶來「幸福感」。

根據顧問公司Edelman的大型調查，內地人民的「幸福感」最高，去年多達82%中國受訪者信任政府，續為全球28國中最高。哈佛大學去年亦指，全中國95.5%受訪者滿意中央，低收入和落後地區人士觀感改善速度之快，更令他們訝異。顯見生活改善、擺脫貧困，民眾自會心滿意足。

愛國者治港 有能力更要公信力

從房屋短缺、貧富懸殊到上流機會驟減等等，本港回歸以來層層積壓的深層次矛盾不一而足，日後管治者必須致力提出確切可行方案來解決難題，改善民生困局，交出成果，提升民眾的幸福感。

對於年輕人有志難伸，當局應全力向創新科技等更多元經濟發展，且抱有大局觀，抓緊大灣區、內循環的機遇，令本港重拾增長動力，塑造更多上流機會。

此時此刻，香港亟需一次人心回歸的工程，放開彼此心中矛盾，朝着共同奮鬥目標，為香港更好的明天打拼！

責任編輯：陳楚源