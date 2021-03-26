胡孟青：舊經濟股借勢重生　穩當資產管理保持平衡

2021年第一季很快就完結。綜觀去年10月起，絕大部分時間資金都是流向新興市場，1月份的總額就有200億美元之多，可見大、小戶投資者已經在摩拳擦掌等待時機。在全球民眾開始接種疫苗的利好消影響下，全球經濟復甦步伐開始蠢蠢欲動，著名股評人胡孟青（「青姐」）亦有同感，但她說仍要小心當中的「暗湧」。



除了如創新科技、雲端計算、電商平台、新能源汽車等新經濟外，青姐指出不少舊經濟股都因新經濟行業光茫過露而成為被低估的一群。「基建、工程、機械等有國策推動固然會受惠，就連傳統經濟如造紙業，都因為疫情下大家多了網購而受惠，只因大部分商品都需要紙品包裝！」她亦留意到近日市場多了新的投資者，不少更受市場情緒波動影響，叮囑大家這陣子要follow the money：「看清楚資金流向，可以掌握投資的趨勢，切忌高追買錯。」被問到如何分散股票、保險、儲蓄、年金及強積金等各方面的資產管理風險，青姐認為一切都講求收益與風險的平衡。建議市民多留意身邊的事物調整個人組合，年輕一族則可考慮可退稅的產品。

MPF及財富管理 以穩健作平衡部署

辛勤工作和積極投資，無非是想「今年種竹，來年吃筍；前人種樹，後人乘涼」。青姐對財富管理和承傳的理念，並非只是一籃子的資金、物業及理財產品，而是一套投資和管理自己資產的方式。「從前可能只有物業，如今就會有不同的投資理財工具，除了為自己的將來而增值財富，我亦希望透過潛移默化的方法引導孩子如何打理財富，了解到哪些應該當成買賣、哪些是長期持有的穩定收入。」

對於絕大部分的打工仔和自僱人士來說，即使未有可供投資的資金 / 收入，每月都已經在供強積金。故強積金應該是普羅大眾的第一項投資。相對自己日常的「進取」型投資方式，青姐說自己在購買強積金（MPF）的策略上較為保守和穩健。不單不可以不聞不問，更要以MPF作為一個整體投資上的平衡部署。這想法正好跟保誠最新的強積金調查結果不謀而合：調查發現超過六成受訪者將強積金視為整體投資項目的一部分。

▲ 青姐（右）與保誠行政總裁容佳明合照。

「我的個人選擇主要是針對以下幾個板塊，包括醫療保健產業、內需消費以及新能源。其實成分基金當中的成分股都覆蓋到這些最具盈利增長潛力的行業龍頭。然而，以個人力量購買及管理一籃子不同的優質投資項目，幾乎不可能，故這種『投資策略』正好透過MPF的基金經理來為我執行。」青姐亦透露部分朋友會透過自願性供款把投資MPF的比重調高，「對於一些想追求長綫而穩健回報的朋友而言，MPF是一項『方便又靈活』的投資：除了自動自覺地每月投資，又可在有需要時隨時加大投資額度；管理方面，查詢、整合MPF組合的方法現時已經十分簡便，甚至利用手機APP就可以輕鬆做到。」

事實上，保誠早前的調查亦顯示，受訪者積極管理強積金帳戶，原因就是有便捷的數碼平台（59%）、會透過短訊和電郵定期接收強積金帳戶最新消息（42%），以及有關基金價格和表現的推送通知（37%）。

如沒有青姐一般豐富的理財知識，在選擇強積金之餘，大家也可同時請理財顧問建立一個優質全面的理財方案，一站式整合自己的人壽/儲蓄、健康及投資計劃，為自己的財富穩健增值。投資時要緊記，在人生不同的階段要因應不同的目標，如財富增值、子女升學、退休準備或傳承計劃等，為資產配置作出適當的調整。除了考慮服務提供者的便利程度，她認為所包含的投資選項也要在各方面取得平衝：「參考基金成分時亦要留意，強積金基金強調分散風險，在股、債、商品與投資等範疇要取得平衝，這才會是長遠之投資策略。」

▲ 青姐建議參考基金成分時要留意強積金基金強調分散風險，在股、債、商品與投資等範疇要取得平衝。圖為青姐出席保誠發布會活動時與保誠行政總裁容佳明（左2）合照。

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