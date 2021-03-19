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跟自己節奏

副刊版 2021/03/19

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我們年輕時，大多跟着別人的節奏做事做人，若到中年仍要這樣，就太對不住自己了。尤其在工作方面，我們每人都有最能讓自己有效率、專注或投入的節奏和模式，若這段黃金時間給打亂了，猶如洩了道氣，未必能重回最佳狀態。年輕時，每當有人走到我的辦公室來，詢問任何問題或尋求幫手／給意見，我都會馬上放低自己手頭工作，先處理人家的事。後來發現，這不是辦法，首先影響自己的工作效率，其次是更助長同事或下屬動不動一遇問題，就不加思索地去找人幫忙解決。每天為他人之事去忙，是自我放棄了自己時間和節奏的主動權；沒有認識和保護自己節奏的人，就像船沒有錨、樹沒有盤根一樣，終日忙忙碌碌卻不知所以然。

後來，我想出一個好方法，到現在仍採用：每當有人突然出現在我辦公室面前時，我都會跟對方說：「麻煩你等我20分鐘，我正在趕一件事／一個死綫。」這樣說，表達了：一、我正在忙得不可開交；二、而且不是白忙，是客觀上有工作或死綫要趕；三、我是非常願意接待你的，但也需要你的配合。這樣做，首先不會讓對方有hard feeling，亦讓對方得知你確實很忙，而最重要的是，這20分鐘正好令那些其實沒有太急切性、非得要你幫忙的人，在回到自己座位時，會用其他方法把事情搞好，毋須再回過頭來打擾你。

有時，我們難免被某些沒有預期之事牽動情緒；帶着情緒作決定或回應別人，或會判斷錯誤，所以，給自己20分鐘調整心情，定一定神才去決定或反應，又或在頭腦發脹時寫下的電郵暫不發出去，讓它先過20分鐘冷河，然後再重讀一篇，才不致事後追悔。那20分鐘，就變成自己的黃金冷靜時段。

其實，是否一定要20分鐘呢？時段的長短根本不重要，話明每人有自己的節奏，20分鐘可能對我來說剛剛好，但對某些人來說，15分鐘或30分鐘才是其黃金節奏，若照跟別人那20分鐘，就是跟着別人的節奏了。所以，最重要的是，自己節奏自己找。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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