春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛

今年港人賞花興致特別濃厚，踏入3、4月盛春，全港各區百花齊放。繼櫻花、黃花風鈴木、木棉後，輪到紅粉緋緋的宮粉羊蹄甲。這種花在不少街道及公園也能看到，記者走訪了沙田公園及饒宗頤文化館，細賞如櫻花優美的宮

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