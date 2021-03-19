這醫院不像醫院，大堂光綫充足，極高樓底加上現代設計，像酒店也像高檔商廈，醫生帶着戰戰兢兢的心情走進這個美輪美奐的大堂。

地點是全新的CUHK Medical Centre，第一次踏足此地，唯一目的是為第一次新型冠狀病毒疫苗接種，兩個第一次在同一個下午發生。醫生曾出入世界各地醫院，不是賣花讚花香，這CUHK Medical Centre確實予人一股溫暖友善的感覺，設計師的手筆觸人心弦。

接種中心在七樓，走出升降機已有服務員打招呼，她友善的微笑頓時令人減輕心理壓力。經過幾分鐘網上登記手續後，便直接進入戲肉，陽光依然充足，護士仍帶着微笑，但醫生卻有點心跳加速，不得不承認，醫生也可以是怕痛的。

針頭很細，不痛，但藥物卻帶來片刻赤痛，幾秒便完事。接着，被帶到休息室接受觀察15分鐘，惟坐下來時，竟然有點兒暈眩，馬上檢查脈搏、活動手腳，各類可能併發症在腦海閃過，隨之聞得肚子咕嚕一聲，才記起今早太忙沒有吃早餐，直到接種後坐下來，才覺肚餓。

對疫苗接種的地方、流程和工作人員，都感覺良好；至今接種後數天，身體仍然感覺良好，相信絕大部分已接種的市民有同樣經歷，只是極少數會在接種後遇上不良反應，也相信在場醫護人員會有足夠能力應付。

凡事向好看，醫生本來就看好疫苗接種這件事，親身經歷第一次後，可以無畏無懼地面對三星期後的兩個第二次。