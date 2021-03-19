應約打疫苗回穩 3招準備推次針

新冠疫苗猶豫籠罩本港多時，但周三爽約比率劇減，頗有可能多得特首林鄭月娥表明會增加打針誘因，港府更要盡快爭取對外通關、對內斟酌放寬防疫。疫苗第二針開打在即，也衍生了迫在眉睫的連串問題，須有3招萬全準備，當局首先要大力推廣只打一針對個人和社會的不良後果，也應發放詳盡指引甚麼人不適合打次針，最後則要釐清半途換針究竟是否可行。

打單針有後果 釐清接種指引

本港各疫苗中心的科興針劑預約接種率前天及昨天升至約83%，比之前9日高約10個百分點，復必泰接種率亦連續兩天創1周最高的94%。「甩底」人數大減，底因大概是林鄭透露，正跟中央討論接種兩劑疫苗後寬減通關的限制，社交距離亦有機會放寬，令打針誘因驟升。

藉打疫苗通關無疑有一定爭議，但已成難以逆轉的國際大勢。中國現在香港，以及至少20國，讓已完全接種內地製疫苗的外籍人士，更易於申請簽證；歐盟暫僅決定讓打了歐洲藥品管理局認可4種針劑的人士自由流動，惟成員國可自行接受其他未批疫苗。港府顯然要雙邊爭取更多通關寬限，也要審慎研究打針後恢復本地探訪和免停業等安排，竭力提升接種率。

科興疫苗第二針最快下周五開打，當局至少要出3招準備。首先，須嚴防有人心生疑慮變卦。紐約市早前數據顯示，大概有5%沒依約打第二針，當中很多因首針後疲倦和發冷等輕微副作用卻步。

港府要加強宣傳解說，只打一針的防疫保護力本已較低，且蘇格蘭有初步證明，只打單針復必泰，抗體將很快急跌，恐妨礙達至群體免疫。更甚者，當市民只有低量抗體，一旦染疫有更高風險出現異常免疫反應，加重病情，自身亦恐成為毒株變種的溫床。

闡明可否轉針 高覆蓋將解禁

其次，由於第二劑接種反應將更強烈，港府應有更清晰的不宜接種指引。按衞生署的臨時指引，對科興或其他滅活疫苗有過敏反應的人，一刀切「不建議」接種科興。在美國，疾控中心（CDC）的過敏指引仔細得多，基本分3級，如首劑後有嚴重反應，或4小時內出現任何即時過敏，皆不宜打；當針口附近出現腫痛紅疹，則下次須換另一隻手。

最後，當局要回應醫學和藥劑界疑問，講清楚有沒有情景可中途轉換疫苗，譬如過敏。混搭不同疫苗常可加強預防其他傳染病，惟新冠疫苗的相關研究仍未公布，數據匱乏。除了已知的新冠肺炎康復者，港府或可考慮參考CDC，表明容許在供應不足等「極端情況」下，等候28天之後轉針，避免有人最終只能打１針。

由衞生防護中心昨晚記者會可知，只要疫苗覆蓋率達5成以上，本地防疫措施應有望局部放寬，最先可能是重新開放老人院和醫院探訪，確是好消息。市民刻下更具誘因打針，社會或能消減疫苗猶豫；但當局亦要從速為開打第2針做好準備，促請公眾應打盡打，出一分力盡早撲滅病毒。

責任編輯：黃鑠安