旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推 行政人員版 2021/03/19 分享： 三星（Samsung）宣布推出中檔A系列的後繼機Samsung Galaxy A52及高階版A72。在專注攻打中階手機的同時，外媒卻報道其高階市場面臨困境，今年高階旗艦手機有可能在芯片供應短缺下無法推 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下 今日 WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 2021/03/18 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 維基百科針對科企 擬推收費版 2021/03/18 維基百科針對科企 擬推收費版 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 2021/03/17 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 2021/03/17 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 Samsung 智能手機 Galaxy Note 商業 晶片 行業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入