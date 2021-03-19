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旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推

行政人員版 2021/03/19

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三星（Samsung）宣布推出中檔A系列的後繼機Samsung Galaxy A52及高階版A72。在專注攻打中階手機的同時，外媒卻報道其高階市場面臨困境，今年高階旗艦手機有可能在芯片供應短缺下無法推

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欄名 : 科技新知

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