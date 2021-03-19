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WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下

行政人員版 2021/03/19

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通訊軟件WhatsApp雖然早前引起一場私隱爭議，但它仍是港人重要的聯絡工具之一。不過，各位舊款iPhone用家要注意，WhatsApp宣布更新到最新版本後，將不再支援iOS 10以下的設備，即

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欄名 : 科技新知

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