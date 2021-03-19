WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下 行政人員版 2021/03/19 分享： 通訊軟件WhatsApp雖然早前引起一場私隱爭議，但它仍是港人重要的聯絡工具之一。不過，各位舊款iPhone用家要注意，WhatsApp宣布更新到最新版本後，將不再支援iOS 10以下的設備，即 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推 今日 旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 2021/03/18 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 維基百科針對科企 擬推收費版 2021/03/18 維基百科針對科企 擬推收費版 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 2021/03/17 Apple Fitness+屢現故障 Apple Watch無故斷連 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 2021/03/17 任天堂受惠宅經濟 料Switch銷量再升 WhatsApp 商業 科技行業 科技軟件 科技產品 軟件 iPhone Android iOS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入