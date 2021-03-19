  • 23°C
香港時間 : 2021319日 (五) 04:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新都會廣場「慢活時光」 四重感官體驗放鬆心情

行政人員版 04:00 2021/03/19

分享：

香港人生活節奏急速，加上疫情未完，令唔少人身心疲憊。公關姊妹同黛安報料，原來葵芳新都會廣場喺下個月1日至6月19日，將舉行「慢活‧時光Slow Living」活動，準備咗打卡位、工作坊同音樂會等，為大家帶嚟視覺、嗅覺、聽覺同觸覺嘅多重體驗，等大家可以放慢腳步，放鬆心情。

公關姊妹話，商場會喺過萬呎嘅L5空中花園設置5件充滿田園氣息嘅大型打卡裝置，例如色彩亮麗嘅蝸牛、四葉草同磨菇造型等，令人恍如置身森林，呢啲裝置喺晚上更會結合閃亮光片及可變色嘅亮燈，等遊人可以感受唔同氣氛！

商場喺4月2至25日嘅周末同公眾假期，仲會為The Point會員提供《慢‧時光》一站式自助手作坊，可試造皮革卡套、乾花小夜燈等12款手作；指定日子會喺空中花園舉行11場Busking表演，節目豐富。

新都會廣場更同荃灣廣場聯乘，喺3月26日起推出「荃葵青獨家着數賞」。只要喺荃灣、葵涌、青衣區內任何實體零售或餐飲商戶，即日以信用卡消費滿$800，即可到新都會廣場或荃灣廣場換領兩大商場共$100美食贈券呀。

本文轉載自《晴報

新都會廣場空中花園設大型打卡裝置，例如圖中的蝸牛和四葉草。

新都會廣場空中花園設大型打卡裝置，例如圖中的蝸牛和四葉草。

空中花園在指定日子將舉行11場Busking表演。

手作坊：手作刺繡御守。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 首辦花藝市集 「花見大館」購物有賞
今日
首辦花藝市集 「花見大館」購物有賞
八卦名利場 - 愉景新城穿越江戶時代 歎盡日式小吃
今日
愉景新城穿越江戶時代 歎盡日式小吃
八卦名利場 - 屈臣氏企業獨家優惠 6折買檢測套裝
今日
屈臣氏企業獨家優惠 6折買檢測套裝
八卦名利場 - 又到櫻花季 MOKO為花迷打造櫻花路
2021/03/18
又到櫻花季 MOKO為花迷打造櫻花路
八卦名利場 - 樂富商場開放3萬呎場地 任玩8大新興運動
2021/03/18
樂富商場開放3萬呎場地 任玩8大新興運動

上一篇文章

屈臣氏企業獨家優惠 6折買檢測套裝

下一篇文章

科學園網上職業博覽 創科職缺逾2400個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？