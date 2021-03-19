新都會廣場「慢活時光」 四重感官體驗放鬆心情

香港人生活節奏急速，加上疫情未完，令唔少人身心疲憊。公關姊妹同黛安報料，原來葵芳新都會廣場喺下個月1日至6月19日，將舉行「慢活‧時光Slow Living」活動，準備咗打卡位、工作坊同音樂會等，為大家帶嚟視覺、嗅覺、聽覺同觸覺嘅多重體驗，等大家可以放慢腳步，放鬆心情。

公關姊妹話，商場會喺過萬呎嘅L5空中花園設置5件充滿田園氣息嘅大型打卡裝置，例如色彩亮麗嘅蝸牛、四葉草同磨菇造型等，令人恍如置身森林，呢啲裝置喺晚上更會結合閃亮光片及可變色嘅亮燈，等遊人可以感受唔同氣氛！

商場喺4月2至25日嘅周末同公眾假期，仲會為The Point會員提供《慢‧時光》一站式自助手作坊，可試造皮革卡套、乾花小夜燈等12款手作；指定日子會喺空中花園舉行11場Busking表演，節目豐富。

新都會廣場更同荃灣廣場聯乘，喺3月26日起推出「荃葵青獨家着數賞」。只要喺荃灣、葵涌、青衣區內任何實體零售或餐飲商戶，即日以信用卡消費滿$800，即可到新都會廣場或荃灣廣場換領兩大商場共$100美食贈券呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 新都會廣場空中花園設大型打卡裝置，例如圖中的蝸牛和四葉草。

▲ 新都會廣場空中花園設大型打卡裝置，例如圖中的蝸牛和四葉草。

▲ 空中花園在指定日子將舉行11場Busking表演。

▲ 手作坊：手作刺繡御守。