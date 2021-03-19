政府統計處公布，去年12月至今年2月的失業率為7.2%，上升0.2個百分點，為17年新高。我相信失業率有機會見頂，估計不會打破2003年沙氏期間失業率達到8.5%的紀錄。

由於疫情第4波在11月爆發，加上政府的保就業計劃在11月底結束，最新公布的失業率已經反映了沒有政府資助和最嚴厲防疫措施下的失業情況，隨着農曆新年後防疫措施放寬，就業情況應該有改善。

現在政府的防疫措施已經比較到位，農曆新年後的反彈，健身室群組的爆發也沒有釀成第5波疫情。雖然仍看不到清零的曙光，但由於政府已經有經驗盡快截斷傳播鏈，相信再有大爆發的機會不高，希望目前的防疫措施沒有收緊的必要。

而且香港已經開始接種疫苗，雖然接種的比率仍低，但從外國的經驗可以看到，隨着疫苗普及接種，感染數字會有所下降。

香港也有不少人反疫苗，要靠接種疫苗達到群體免疫相信很困難，但要避免第5波出現，讓市民過比較正常的生活，還是有機會的。

我觀察到近月廣告市道有復甦迹象，我們集團第一季生意比去年有大幅改善，雖然仍比2019年差，但集團旗下公司已經開始增聘人手。廣告客戶通常都是生意改善才增加預算，所以我相信經濟最差的時候已經過去，失業率有機會見頂。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》