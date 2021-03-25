創科署、生產力局、科技園公司  「黃金鐵三角」引領香港實踐「再工業化」

創新及科技的應用涵蓋各行各業，有助提升香港的競爭力，帶動經濟多元發展。香港生產力促進局（生產力局）日前聯同香港科技園公司（科技園公司） 合辦「推動香港再工業化發展論壇暨主題展館開幕典禮」，活動更獲得香港特別行政區政府創新科技署（創科署）鼎力支持，合力推動香港再工業化發展，向企業介紹實現「再工業化」的最佳策略和可應用支援。

近年政府積極推動香港「再工業化」的發展，期望以新技術及智能生產為基礎，加強科技研發、物聯網、大數據分析、人工智能和機械人技術、智能製造等先進領域的推進力度，協助工商界提升營運效率、減低營運成本，從而提高生產力和競爭力，一方面為傳統工業注入新動力，同時藉此為高端製造業開創發展空間。



至於今次舉辦的論壇和「再工業化」主題展館開幕，乃生產力局 2021 年「成就智上」(Make Smart Smarter)年度主題的第二擊，總結各界近年在驅動「再工業化」方面所付出的努力。



活動由生產力局主席林宣武先生及科技園公司主席查毅超博士揭開序幕，並邀得創科署署長潘婷婷女士擔任主禮嘉賓，聯同「再工業化資助計劃」評審委員會主席郭振華先生和生產力局總裁畢堅文先生，一起見證生產力局「再工業化」主題展館開幕，展示「黃金鐵三角」的策略性合作力量。至於緊接開幕典禮舉辦的「再工業化」論壇，則邀請了多家廠商分享在港設立智能生產線的成功經驗，並由來自不同界別的專家，包括審計業、銀行業、物流業及資訊科技的代表，分享對廠商在專業服務方面的支援，為業界提供參考，借鏡如何把握創新科技機遇。

▲ 「推動香港再工業化發展論壇暨主題展館開幕典禮」由創新科技署署長潘婷婷女士（ 中）、生產力局主席林宣武先生（ 左二）、科技園公司主席查毅超博士（ 右一）、再工業化資助計劃評審委員會主席郭振華先生（右二），以及生產力局總裁畢堅文先生（左一）一同揭幕。

黃金鐵三角．配合「再工業化」進程長遠需要

生產力局主席林宣武先生致歡迎辭時，特別感謝創科署及科技園公司對「再工業化」主題展館開幕及論壇給予支持，期望今次合作能為有潛力的廠商介紹及配對適切的支援。「展望未來，生產力局將繼續利用各種科研成果，配合香港新經濟的長遠發展，令本地各行各業受惠。」

▲ 生產力局主席林宣武先生為「推動香港再工業化發展論壇暨主題展館開幕典禮」致歡迎辭。

創新科技署署長潘婷婷女士致辭時表示，政府發展以新技術及智能生產為基礎，但不需要佔用太多土地資源的先進製造業 ，以刺激本地研發需求，為經濟尋找新增長點，為青年人創造優質的就業機會，同時提升香港的競爭力。「創科發展是本屆政府的施政重點之一，至今政府已投放過千億元支持發展創科，積極在基建、人才、技術及資金四方面推動『再工業化』。」

▲ 創新科技署署長潘婷婷女士表示，創新科技署推出的「再工業化資助計劃」以配對形式資助生產商在港設立新智能生產線，至今資助計劃評審委員會原則上同意支持的申請涉及生物科技、食品加工、建造、印刷、醫療器材和納米纖維材料等行業。

科技園公司主席查毅超博士指出，「再工業化」有助加速本地行業數碼進程，促進科技企業及產品發展，為香港經濟的持續及多元發展打造穩固根基，科技園公司將全面配合。「我們正積極將本地創科生態圈伸延至工業邨，透過提供所需的基建及增值服務，協助本地產業把握商機，展示『香港創新、香港設計、香港製造』的實力。」

▲ 香港科技園公司主席查毅超博士指出，「再工業化」有助加速本地行業數碼進程，促進科技企業及產品發展。

▲ 香港大學經管學院經濟學教授鄧希煒教授（右一）、廚房一號有限公司創辦人黃志超先生（右二）， 及保心安藥廠有限公司總經理郭子明先生（左二）出席專題座談，分享「再工業化」技術和資金支援的相關個案，並由生產力局首席數碼總監黎少斌先生（左一）擔任主持。

▲ 生產力局「再工業化」主題展館正式揭幕，標誌香港的「再工業化」發展踏入新里程。

（資料由客戶提供）