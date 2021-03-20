遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采

位處大坑的虎豹別墅，近年經活化後已成為新的音樂學院「虎豹樂圃」。走入別墅內，可窺見上世紀30年代，富商胡文虎的府邸氣派，尤其昔日的會客廳，其彩繪玻璃畫、精緻的橫樑神話雕飾，風流過盡都教人神往。音樂教育

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