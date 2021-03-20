遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采 副刊版 2021/03/20 分享： 位處大坑的虎豹別墅，近年經活化後已成為新的音樂學院「虎豹樂圃」。走入別墅內，可窺見上世紀30年代，富商胡文虎的府邸氣派，尤其昔日的會客廳，其彩繪玻璃畫、精緻的橫樑神話雕飾，風流過盡都教人神往。音樂教育 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 2021/03/19 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 2021/03/19 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 東涌河紅樹林生態遊 賞彈塗魚招潮蟹鹵蕨林 2021/03/13 東涌河紅樹林生態遊 賞彈塗魚招潮蟹鹵蕨林 設計．香港地 串連社區空間 帶你型遊深水埗打卡點 2021/03/12 設計．香港地 串連社區空間 帶你型遊深水埗打卡點 香港花卉展覽 遍地開花 緋寒櫻配日式庭園驚艷亮相 2021/03/06 香港花卉展覽 遍地開花 緋寒櫻配日式庭園驚艷亮相 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入