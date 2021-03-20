傳統理論分析 不利平台經濟發展

一般來說，傳統經濟學的微觀基礎，是行為主體或經濟人的假定，即人的理性行為在約束條件下追求個人利益最大化，而這種理性行為又包括了兩個方面的內涵：一是理性行為常常具有某種規定性的形式，人們在既定情況下如何合乎理性的行動，即規定性動因；二是用理論模型來解釋和預測實際行為的可能性。無論是一般均衡理論，還是行為經濟學模型，都是建立在這樣的假定基礎上。但是這些理論分析都是建立在傳統人性認知的基礎上，受制於制度、信息、認知的約束。

在大數據時代，科技的創新與發明正在以空前的速度、廣度和深度改變人類社會，包括社會認知模式，以及人的行為方式；同時，這些科技創新與應用更是直接引發了人類性質的變化，比如網絡技術發展、基礎設施發達、智能手機的普及，使人類獲得信息的方式發生了根本性變化。在前大數據時代，人類個體只能被動地從電視和平面媒體接受由少數人選擇好的信息，在經濟發展落後、政治上前現代的國家，絕大多數人甚至無法獲得相應的信息，所以所謂的理性行為，肯定是相當狹隘，甚至是非理性的。

智能手機時代 選擇行為更理性

但是，在智能手機時代，不僅每一部智能手機都是收集、獲得、發送信息的終端，而且人類並非僅是被動接受信息，而是有選擇性、主動地接受、收集以及發送信息。這自然讓個體理性選擇行為的時空全面拓展，個體選擇行為更加自由、更加主動、更具有市場力，當然可能更為理性，比如金融科技的民主性、大眾性及普惠性，以及中國農村「淘寶村」的出現，都是經典的案例。可以說，這些是平台經濟應運而生的微觀基礎。

此外，網絡技術和大數據也促進了人工智能深入發展。人工智能不僅讓人類的理性能力全面提升，還能夠替代人類處理許多人的智力難以完成的計算、學習、搜索、分析、處理、管理等方面的工作與任務，如金融市場的智能交易、網絡平台的數據處理、機器設備的數據分析，甚至弈棋及藝術創造等，而且也正在相對和間接地改變人的地位、認知方式和心理狀態，體現了巨大潛能。比如AlphaGo Zero在掌握到圍棋基本規則的條件下，通過智能學習現有的棋譜，最後擊敗人類的頂尖高手。該事件不僅意味着專業性技術工作以及高智能的職位完成，可能為人工智能所替代，而且也意味着人類的理性地位相對下降。人機介面在內的人工裝置也改變人的認知方式和經驗來源，即人的感覺和理性除了從生物器官獲得之外，也可以通過人工裝置來獲得。

科技創新 全面提升人類理性能力

正是從這意義上說，人工智能和大數據時代的科技創新，正在讓人的理性認知能力全面向廣度及深度拓展，克服傳統經濟學的信息約束和認知約束。比如目前正在快速發展的智能金融（包括智能投資顧問，證券市場的高頻交易、算法交易、程序交易、機器人交易等），就是希望智能機器能夠通過大量學習已有的歷史的和即時的經濟數據、策略、研究報告等，成為腦容量巨大、運算能力超常的投資大師；對冲基金Aidiya開發的自動交易機器人，就希望在沒有人工指導或干預的情況下，自行適應快速變化的交易市場。除了價格數據和技術圖形分析，該智能系統充分研究了現有數據，集合不同語言的新聞報道、基本因素和經濟數據，以及其他多個市場的價格和成交量，綜合各種資料，經過複雜驗算，最後組合成模型，就個股在未來價格趨勢進行預期與投資。

也就是說，通過人工智能技術對海量數據進行收集、貯藏、分析、處理及應用，正在克服信息不完全和不對稱的障礙，讓人的理性和認知拓展、延伸與深化，不僅全面提升了人的理性能力，也改變了行為主體的認知與偏好，改變了理性行為的效用選擇。平台經濟之所以比傳統經濟有巨大的優勢，這是最為重要的一個方面。

經濟選擇行為 進入「算法時代」

另一方面，就是通過網絡技術、雲端運算、人工智能以及大數據，把行為主體所面對的事件、對象及成因都轉化為數碼世界，並以此基礎創造出新的交易工具和資源配置方式，從而達到資源配置的非人為化或客觀性、去中介性，趨向信息完全性及信息利用精準性等，完全以電腦程序替代人的行為選擇，經濟選擇行為進入「算法時代」。

比如支付寶、微信支付以及所有企業平台，其交易活動之所以能夠瞬間優化地完成，都是利用平台的算法程式，通過互聯網得以完成的；而消費者之所以能夠以適時、適地、適合的方式完成各種交易，都是通過不同的應用程式介面得以現實。在這裏，盡管這些電腦算法程式與人的理性選擇行為基本上分離，但同樣是理性行為選擇的延伸，是把人的理性行為用算法語言前置性預設，這同樣已經改變了人的認知、偏好以及效用選擇。

例如各種共享平台的出現，消費者對物品所有權的概念開始淡化，他們所消費的物品並不在於誰是所有者，而是在於誰在使用、如何使用，而這正在改變人們的消費偏好和生活方式，是平台經濟的核心所在。所有平台交易活動和互動行為，都是電腦算法程式和成千上萬的應用程式介面來完成的，所以對於平台經濟的反壟斷，僅用傳統經濟理論以及理論模式分析，是不利於平台經濟創新與繁榮的。

可見，在大數據及人工智能時代，微觀經濟學的人性基礎發生了巨大變化。在本質上，全面拓展了人類個體理性選擇行為的時空，讓理性選擇行為更加自由、主動、更具有市場力。它也正在克服傳統經濟學的信息約束和認知約束，開始趨向信息完全性，並正在以電腦程序替代人的行為選擇，經濟行為的選擇進入「算法時代」。所以，在平台經濟的算法時代，要整頓平台經濟秩序，保證平台經濟健康發展，並進行反壟斷，傳統的經濟理論及法律法規不一定可適應新的行為選擇方式，需要對這種新的經濟方式進行更深入的研究與了解，才能找到問題與弊端，以及真正化解的方式。

▲ 在智能手機時代，每一部智能手機都是收集、獲得、發送信息的終端，而且人類是有選擇性、主動地收發信息。（資料圖片）