電商改社會面貌 影響就業市場

筆者上一篇文章談及直播帶貨（《剖析直播帶貨走出中國水土不服》，2021年2月20日），今天再與讀者分享電子商務如何改變已發展地區（包括香港）的社會面貌。

要說電子商務為全球廣大消費者引來了一個「黃金時代」，實在毫不誇張。由於全球化和自由貿易的影響，從前安於現狀的製造商，必須與來自世界各地的對手展開激烈競爭。電子商務在90年代由美國開始興起，現今佔美國零售總支出約1成，而它對城市的深刻影響，在近年才開始浮現。長遠來看，電子商務的影響不限於逐漸取代傳統零售業，它還會改變消費者的生活、改造城市景觀、顛覆勞動市場，甚至重塑政府對電商權力的認知。

許多香港市民都是網購「老手」。比起逛傳統商店，消費者花費在每件商品上的交易時間和精力都少了，在網上捕捉低價產品或折扣優惠也方便得多。可是，長遠而言，網購不一定省時省錢，原因是消費者都忍不住花長時間瀏覽成千上萬的商品。以香港為例，電商網站最繁忙的時段是晚上10時至凌晨1時，憑藉巧妙的網站設計，電商讓消費者更容易搜尋和見識到新產品，又推銷（upsell）顧客作即興購物，結果許多人莫名其妙買了一大堆東西回來，某些商品的價格可能比傳統商店便宜，但總體消費額卻一路上升；另一方面，對消費者行為的網上追蹤變得日益普遍，圍繞私隱的爭論將愈發激化。

零售實體店 被改建成陳列室

電子商務在近年開始影響城市實體景觀。在美國，Macy's、Gap、American Eagle等零售商關閉大量實體店，愈來愈多商舖位置供建成陳列室。許多這類陳列室只作綫下展示用途，本身未必有足夠庫存和人手進行交易，因此每平方米的營利率比不上過往的實體店舖，租值和投資價值均會下降。

相反，電子商務對倉庫的需求卻飈升。花旗銀行估計，在未來15年，全球將需要興建2.14億平方米的倉庫，相當於20,000個足球場。理論上，電商都希望在消費者聚集的地方興建倉庫，換言之是工商區和住宅區，這些地區租金較高，因此電商會選擇較偏遠的地點。長距離會引致額外的運輸成本，將來或有一些解決方法：第一，倉庫會愈建愈高，亞洲許多國家缺乏大幅平地，尤其會採用這種方法；第二，電商開始試用無人飛機、自動送貨車完成配送任務；第三，電商很可能在工商區和住宅區外圍興建小型發貨中心作為「緩衝區」，進一步減省機械人送貨的距離，提高物流時效。

美電商及倉儲業 增40萬職位

上述的所有變化，都對就業市場產生影響。以美國為例，2007年至2017年的10年間，零售業職位減少了140,000個，但電商和倉儲業的職位增加了400,000個。然而，長遠來說，筆者對職位的淨增長不感樂觀，因為發達國家正逐步測試自動化技術。美國電子商務龍頭亞馬遜便開設了10數家全自助購物的無人商店Amazon Go，日本便利店品牌LAWSON開始在東京複製其模式。隨着機械人成本下降，以及抓取貨品的技能進步，倉庫也會採用更多機械人。

最後是政府如何看待這些愈變愈大的電商。亞馬遜和阿里巴巴代表了新一代從網絡效應中獲益的企業集團，它們能聚集的顧客愈多，就愈能吸引店家湧進其平台，這一良性循環又因為這些電商本身業務的廣度，以及生成的海量數據而增強。20年前，誰會想到阿里巴巴利用電商業務得來的資源重塑金融業，最後引來內地當局干預？關於各地政府如何適應電商巨頭的權力，將在下一篇再述。

▲ 電子商務對倉庫的需求飈升，花旗銀行估計，在未來15年，全球將需要興建2.14億平方米的倉庫，相當於20,000個足球場。（資料圖片）